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Debreceni gólparádé Nyíregyházán – a keleti rangadó legjobb képei
T. Z.
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2026.11.22. 20:05
Fotó: Czinege Melinda
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Címkék
NB I
Nyíregyháza
DVSC
magyar foci
galéria
A labdarúgó NB I 14. fordulójának vasárnapi mérkőzésén a DVSC idegenben 6–2-re legyőzte a Nyíregyházát. Tekintse meg a keleti rangadó legjobb fotóit!
fotó
2026.11.22.
Debreceni gólparádé a keleti rangadón (Fotó: Czinege Melinda)
NB I
Nyíregyháza
DVSC
magyar foci
galéria
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