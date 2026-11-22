Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Mekkora sokkot jelent ez a vereség?

– Nagyot… Elsősorban a Szpari-szurkolókat sajnálom, mert tudom, számukra mennyire fontos ez a párharc. Ezzel együtt az első fél órában nem hagytuk helyzethez jutni a Debrecent, aztán adtuk a gólpasszokat. És persze megint jöttek az egyéni hibák, melyek rendre kísértik a csapatot.

– A második félidő elején a szépítés után gyors és ráadásul demoralizáló gólt kaptak.

– A szünet után jól jöttünk ki, megvolt a szépítés, ami visszaadhatta volna a hitet, ám kaptuk azt a borzalmas gólt. Ki kell jelenteni, az eddigi legjobb ellenféllel találkoztunk, bár ezt Nyíregyházán talán nem szívesen hallják és nem is szép ilyet mondani az ősi riválisról, de ez van. Fiatal, gyors és motivált játékosokból áll a Loki, lehetett látni, hogy élvezik, amit csinálnak. Ebben a szituációban nekünk ez más kategóriát jelentett, ekkor már nagy sebességkülönbség volt a csapatok között. És igen, az döntött, hogy a szépítés után ahelyett, hogy az egyenlítésért rohamozhattunk volna, gyors gólokat kaptunk.

– Volt már példa arra, hogy nagy vereség után sikerült talpra állniuk: azokat az emlékeket kell előhívni, hogy ez újra sikerüljön?

– Nem szívesen emlékszem azokra a meccsekre, úgyhogy inkább nem veszem elő. Kétségtelen, fontos mérkőzés vár ránk Kisvárdán mind a tétet, mind pedig a presztízst tekintve, bízom benne, hogy a szurkolóink ott és akkor is a csapat mellett állnak majd. A napi teendők ugyanúgy meglesznek, mint máskor, videózunk, és közhely, de megpróbálunk tanulni a hibáinkból.

Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője

– Sosem szerzett még hat gólt a Nyíregyháza ellen a Debrecen: tisztában van azzal, hogy történelmi győzelmet arattak?

– Természetesen tudom, hogy mekkora jelentősége és presztízse van ennek a párharcnak, és nagyon boldoggá tesz, hogy a hazai egy nulla után most idegenben hat kettes győzelmet tudtunk aratni. Ugyanakkor megszokhatták már tőlem, hogy nem az eredményről, hanem a teljesítményről beszélek elsősorban, az pedig nagyon büszkévé tesz. Vannak olyan tapasztalt játékosaink, akik rengeteg erőfeszítést tesznek és alkalmazkodnak a folyamatokhoz, a fiataljaink pedig versenyhelyzetet teremtenek, ennek a kettőnek az egyvelege kellett ehhez a sikerhez is.

– Milyen jelzőket használna Szendrei Ákos és Kocsis Dominik teljesítményére?

– Szendrei Ákos válogatott játékos, ezt most is igazolta. Ha pedig így teljesít, akkor Kocsis Dominik lehet a következő, aki bemutatkozhat a nemzeti tizenegyben. Ha róluk kell beszélnem, kissé érzelmessé is válok, mert a pályán minden kívánságunkat teljesítik, amit megfogalmazunk feléjük, közben pedig nagyon szerény srácokról van szó. Kocsis Dominiknak elsősorban a hatékonysága javult mostanra, Szendrei Ákosban pedig a Debrecenbe érkezése után tíz nappal már láttam a potenciált, hogy ilyen nagy erősségünk lehet, holott korábbi állomáshelyein nem mindenhol játszott.

– Ha most újságíróként dolgozna még, mint korábban, mit kérdezne az egymást követő öt győzelmet arató DVSC edzőjétől?

– Talán azt, hogy miért nem kezdett el hamarabb nyerni a csapat. Hogy miért? Nos, ezt nem kommentálnám…