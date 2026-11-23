A 30 éves csatár pénteken begyűjtötte a 160. pontját a KooKoo színeiben, amivel klubrekorder lett. Ezzel kapcsolatban az M1 csatornának hétfőn elmondta, hogy „döcögősen indult a szezon”, csak a 22. mérkőzésén sikerült eljutnia az ötödik, csúcsot jelentő pontig, majd utána adott még egy asszisztot.

„Remélem, most meg fog indulni a pontgyártás. Nagy dolog, és büszke is vagyok erre a mérföldkőre, amit elértem. Szenzációs élmény top finn csapat történelmébe bekerülni – tette hozzá. – Szeretnék további pontokat szerezni, hogy minél nehezebb legyen elvenni tőlem ezt a rekordot.”

A magyar csatár öt idény (2019–2020, 2020–2021, 2024–2025, 2025–2026, 2026–2027) alatt jutott el a klubcsúcsig, 248 találkozón 161 pontnál (63 gól, 98 gólpassz) jár. A mostani kiírásban 22 találkozón háromszor talált be, és gyűjtött három asszisztot.

A kouvolai egyesület a következő hazai bajnoki mérkőzése előtt, pénteken köszönti magyar csatárát, és kisebb ünnepséget is rendez a bedobást megelőzően.

Galló kiemelte, hogy amíg az előző idényben egy győzelemre álltak a finn bajnoki címtől, most a rossz kezdés miatt az utolsó, 17. helyen állnak. Ezért már tíz forduló után edzőváltáson esett át a KooKoo.

„Kényelmesen kezdtük a szezont, mindenki arra számított, hogy könnyebb lesz. Az edzőcsere után már jobb a játékunk, de mivel három kieső is lesz az élvonalból, ezért mindenki a túlélésre játszik. Nincs még semmi sem veszve, van hátra negyven forduló” – mondta.

Galló reméli, hogy amint vége a klubszezonnak, csatlakozhat majd a sorozatban harmadik elit-világbajnokságára készülő magyar válogatotthoz, amely májusban Németországban próbálja meg kiharcolni a bennmaradást. Hangsúlyozta: minden évben nehéz dolguk van, és vélhetően a kazahok elleni utolsó csoportmérkőzésen lesz a legreálisabb esély a pontszerzésre.