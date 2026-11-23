A Borussia Dortmund a Signal Iduna Park bővítési lehetőségeit vizsgálja – jelentette be Carsten Cramer ügyvezető igazgató a labdarúgóklub hétfői éves közgyűlésén.
A jelenleg aréna 81 ezer férőhelyes, ezzel Németország legnagyobb stadionja, megelőzve a müncheni Allianz Arenát (75 000) és a berlini Olimpiai Stadiont (74 000).
„Miért csak ennyi? Azon dolgozunk, hogyan emelhetnénk a stadiont a következő generációnak megfelelő szintre” – mondta Cramer.
A létesítményt az 1974-es világbajnokságra építették Westfalenstadion néven, azóta pedig többször is bővítették.
Legfrissebb hírek
Harry Kane 2029-ig hosszabbított a Bayern Münchennél
Német labdarúgás
2026.11.05. 10:16