A jelenleg aréna 81 ezer férőhelyes, ezzel Németország legnagyobb stadionja, megelőzve a müncheni Allianz Arenát (75 000) és a berlini Olimpiai Stadiont (74 000).

„Miért csak ennyi? Azon dolgozunk, hogyan emelhetnénk a stadiont a következő generációnak megfelelő szintre” – mondta Cramer.

A létesítményt az 1974-es világbajnokságra építették Westfalenstadion néven, azóta pedig többször is bővítették.