Négy gólt és három kapufát hozó mérkőzéssel, de pont nélkül kezdte meg a román élvonal alapszakaszának visszavágóit a Sepsi OSK, a bajnoki címre hajtó Rapid a félidők első perceiben lőtt góljainak köszönhetően nyert a Sepsi Duna Arénában.

A szentgyörgyiek alig 40 másodpercnyi játék után hátrányba kerültek, amikor Claudiu Petrila beadását Alexandru Dobre fejelte David Lazar kapujába. A korábbi hasonlóan rossz meccskezdést viszont ezúttal nem követte összeomlást, sőt, a Sepsi viszonylag gyorsan egyenlített: a tétovázó Sheriff Sinyantól labdát lopó Borisz Cmiljanics a kapust is kicselezve talált be. A Rapid az első félidőben még kihagyta további lehetőségeit, Claudiu Petrila a keresztlécre lőtte a labdát, de ugyanő a második félidő elején egyedül kilépve ismét vezetéshez juttatta a bukarestieket.

Hogy a Sepsinek az utolsó pillanatig maradt esélye a pontszerzésre, azt a három nagy helyzetet elpuskázó Filip Stojilkovicnak köszönheti, a csatár egyszer szintén eltalálta a keresztlécet. Az utolsó tíz percben Nicolae Paun kétszer is egyenlíthetett volna, de előbb a kapus kezébe fejelt, majd a keresztlécre lőtt. A legvégén pedig egy vaktában előrevágott labdára Mohamed Kamara hamarabb ért oda, mint a szinte a felezővonalig kifutó Lazar, így a vendégek 3–1-re győztek.

ROMÁN SUPERLIGA

16. FORDULÓ

Sepsi OSK–Rapid Bucuresti 1–3 (Cmiljanics 16., ill. Dobre 1., Petrila 47., Kamara 90+3.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keret tagja