LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC 0–0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. 2563 néző. Vezette: Antal Péter (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

ZTE: Gundel-Takács – Harangi (Csonka, 23.), Vera, Tiago Penalba, Calderón – Amato, Kiss B. (Kujovic, 82.), Krevszun – Marlon (Babos B., 69.), Machado (Alfonso, 82.), Maxsuell (Arthur Henrique, 82.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M S., Mezei (Banó-Szabó, 61.) – Kovácsréti (Barkóczi, 87.), Urblík J., Horváth R. (Radó, 61.) – Koszta (Pethő B., 87.). Vezetőedző: Erős Gábor

Sárga lap: Kiss B. (73.), ill. Iyinbor (33.), Horváth R. (38.), Csóka D. (46.), Banó-Szabó (74.)



VÁLOGATOTTAK EGYMÁS KÖZÖTT. Gundel-Takács Bence és Urblík József néhány napja még együtt küzdött a nemzeti csapat sikeréért a Nemzetek Ligájában, ezúttal viszont ellenfélként találkoztak a ZTE Arénában. A kezdés előtt barátságosan összemosolyogtak egymással, ahogy tette azt a hazai szurkolókkal az immár angyalföldi Csóka Dániel is. A 26 éves középső védő Zalaegerszegen nevelkedett, onnan került Angliába, megjárta a DAC-ot is, majd hazatért a kék-fehérekhez. Azonban nem fért bele a latinos elképzelésekbe, így a nyáron a Vasashoz szerződött, ahol rögtön alapember lett, és remekül teljesít.

A két csapat augusztusi mérkőzésén 5–0-ra nyert a Vasas, így a hazaiakban dolgozhatott egyfajta visszavágási vágy, ám a vendégek kezdtek jobban, Horváth Rajmund be is talált – lesről. A 20. percben sok drukker értetlenkedve nézett, amikor Antal Péter játékvezető Gundel-Takács Bence lassan elvégzett kirúgása után szögletet adott a Vasasnak, majd mutatta, letelt az öt másodperc, így jöhetnek a sarokból a vendégek – ettől az idénytől ez a szabály. Filipe Celikkayának, a ZTE FC vezetőedzőjének már az első fél órában cserélnie kellett, ugyanis Harangi Aiden sérülés miatt nem tudta folytatni, helyére Csonka András állt be. A 25. percben Erős Gábor, a vendégek szakvezetője joggal dühöngött a kispad előtt, ugyanis csapata jöhetett bedobással a saját térfelén, mégis Maxsuell Alegria került lövőhelyzetbe, Engedi Márknak kellett védenie a mérkőzés első kapura tartó labdája után. Nem sokkal később a korábbi zalaegerszegi Koszta Márk lőhetett senkitől sem zavartatva, középről, 17 méterről, a jobbik lábával ballal, sokan a vendég szektorban már gólt kiáltottak, ám csúnyán célt tévesztett. A 45. percben Kiss Bence sokadik jól belőtt szabadrúgása után Fabricio Amato fejelhetett ígéretes helyzetből, ám csúnyán fölé szállt a labda. Az első félidőben nem született gól, nem láthattunk színvonalas mérkőzést, sok hibával játszott mindkét együttes, többször még az egyszerű, néhány méteres passzokba és a labdaátvételekbe is hiba csúszott…

A második félidőt a ZTE FC kezdte jobban, előbb Kiss Bence ívelt középre megint veszélyesen, majd Marlon Santos távoli lövése után védett Engedi Márk. Rögtön ezt követően Gundel-Takács Bencéhez hasonlóan Doktorics Áron is az „ötmásodperces” szabály csapdájába esett – a Vasas helyett a ZTE dobhatott, sokan hangosan tették szóvá a játékvezetőnek, döntse el, mikor kezdi a számolást… Érezhetően rákapcsolt a Zalaegerszeg, Marlon Santos többször is elfutott a jobb oldalon, de beadásai és lövései is veszélytelennek bizonyultak. A második félidő első felében a Vasas teljes mértékben visszahúzódott a kapuja elé, átadta a kezdeményezést a ZTE-nek, és az ellentámadásokra helyezte a hangsúlyt – két távoli lövésig el is jutott. A hibák továbbra is megmaradtak, érthetetlen bakikat vétettek a játékosok, de az idő előrehaladtával nem tudták kihasználni egyik oldalon sem. A zalaiak voltak veszélyesebbek, többször jutottak el az ellenfél kapuja elé, de a lövések rendre célt tévesztettek. A hajrában mindkét vezetőedző próbált cserékkel belenyúlni a mérkőzésbe, de a látottak alapján nem meglepő, hogy nem született gól – a szurkolók zöme füttyszóval fogadta a végső sípszót... Ezzel a Zalaegerszeg egy ponttal ellépett az osztályozós helyen lévő Kisvárdától, míg a Vasas immár hat bajnoki óta nyeretlen.

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