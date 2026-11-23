Mint ismert, a kontinenstorna januári döntőjét Szenegál nyerte meg Pape Gueye hosszabbításban lőtt góljával, de márciusban az afrikai szövetség (CAF) helyt adott a marokkóiak óvásának, miután a szenegáliak korábban levonultak a pályáról arra hivatkozva, hogy a játékvezető elfogult velük szemben.

Az indok a torna szabályzatának 82. paragrafusa volt, miszerint a pálya engedély nélküli elhagyása, valamint a játék megtagadása esetén az adott csapat automatikusan elveszíti a mérkőzést, így a CAF megsemmisítette a döntő eredményét, s Marokkónak ítélte oda a trófeát.

Ezt a döntést támadta meg a CAS-nál Szenegál – amely a mai napig nem szolgáltatta vissza a kontinensbajnoknak járó trófeát és érmeket –, de a spanyol lap forrásai szerint a CAS a torna szabályzatára hivatkozva Marokkónak ad majd igazat.