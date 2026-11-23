A Nemzeti Sport

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Szendrei Ákost kifütyülték, de ez is motiválta. A debreceniek Nyíregyházán triplázó válogatott csatára 9-es osztályzatot kapott az NS-től, és Cserháti Andrásnak boldogan mesélt a vasárnapi Szpari-verséről. Elmondta azt is, hogy a nyírségi szurkolóktól kapott szépen, de ez sem zavarta. Az OTP Bank Liga 14. fordulójáról két oldalon.

Vargával, Vitálissal és Orbánnal folytatódik a Bajnokok Ligája. Az 5. forduló keddi játéknapján három magyar lép pályára (Vargáék AEK-ja a szárnyaló Como vendégeként, az RB Leipzig pedig a Lenst fogadja), mivel Sallai Roland combja még mindig sérült. Kétoldalas összeállításunk nemcsak ezekre a mérkőzésekre fókuszál, hanem a nap csúcsmeccseire (Arsenal–Dortmund, Manchester City–Napoli) is.

Középcsapat lehet az európai sztárklub ETO-ból. A női kézilabda Real Madridjának tartott győri csapat az ismert pénzügyi krízisből próbál kikecmeregni – négyoldalas nagy összeállításunkban az ideáig vezető útról, a lehetséges jövőképekről és az eseménysor európai kézilabdás piacra gyakorolt hatásáról is bőven esik szó.

És ha kedd, akkor Junior: a közelgő téli brassói olimpiai ifjúsági fesztivállal és a hónap utánpótlásedzőjével, a kézilabdás Pigniczky Krisztinával.

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