Az Országos Mentőszolgálat a megyei hírportál érdeklődésére közölte, hogy egy „50 év körüli férfit könnyebb fejsérüléssel” kórházba szállítottak.

A nemzetközi ultramozgalmakkal foglalkozó hooligans.cz X-oldala azt írja, az összetűzésre a nyíregyházi drukkerek törzshelyének számító kocsmánál került sor. Az eseményekről két különböző változat is megjelent: a debreceniek szerint a Szpari-drukkerek a lengyel harmadosztályú Resovia Rzeszów ultráival kiegészülve, késekkel és botokkal támadtak, majd nyolc-tíz perc után mindkét fél elhagyta a helyszínt. Mindeközben a nyírségiek azt állítják, hogy nem használták a fent említett eszközöket, ellenben három-négy perc harc után megfutamították a debrecenieket. A hooligans.cz honlapja szerint körülbelül nyolcvan nyíregyházi fanatikus csapott össze ötven debrecenivel.

22.11.2026, Nyiregyhaza🇭🇺 - Debrecen🇭🇺, streetfight before match, 80x50, Debrecen ran away from Nyiregyhaza: Info Debrecen: Debrecen attacked the pub of Nyiregyháza, Nyiregyhaza with Resovia🇵🇱 with knifes sticks and some other tools. Both team run, 8-10 min fight. Info Nyiregyhaza: we don't used tools. Fair fight 3-4min and debrecen run, debrecen lies ig there was knifes they would get stabbed, click here for more: https://t.co/mRWt5bKBN0 All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 22, 2026

A már említett oldal által közzétett egyik videón az is látszik, hogy a Szpari-ultrák földön fekvő embereket ütlegeltek és rugdostak.

22.11.2026, Nyiregyhaza🇭🇺 - Debrecen🇭🇺, streetfight before match, 80x50, Debrecen ran away from Nyiregyhaza: Info Debrecen: Debrecen attacked the pub of Nyiregyháza, Nyiregyhaza with Resovia🇵🇱 with knifes sticks and some other tools. Both team run, 8-10 min fight. Info Nyiregyhaza: we don't used tools. Fair fight 3-4min and debrecen run, debrecen lies ig there was knifes they would get stabbed, click here for more: https://t.co/mRWt5bKBN0 All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 22, 2026

„A labdarúgó-mérkőzést megelőzően két szurkolói csoport Nyíregyházán egy stadion közeli utcában összecsapott. A rendőrök haladéktalanul közbeléptek és intézkedtek, a verekedést megszakították. Csoportos garázdaság elkövetésének gyanújával több ember előállítása és elszámoltatása folyamatban van. A mentőszolgálat munkatársai több sérültet kórházba vittek” – közölte a meccs előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DVSC 2–6 (0–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 6435 néző. Vezette: Berke Balázs (Albert István, Belicza Bence Péter)

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Toma (Medved, 60.), Kovács M., Hős – Manner (Máté Cs., 82.), Kvasina (Batoum, 82.), Katona B. (Antonov, a szünetben). Vezetőedző: Bódog Tamás

DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 85.), M. Hofmann, Lang, A. Guerrero – Patai, Cibla (Batik, 58.) – Kocsis D. (Egri, 79.), Dzsudzsák (Sain, 79.), Dénes (Baldoni, 58.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: M. Hofmann (54. – öngól), Batoum (87.), ill. Szendrei Á. (31., 57., 81.), Kocsis D. (42., 78.), Baldoni (90+2.)