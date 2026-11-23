Keddi sportműsor: kilenc mérkőzés a Bajnokok Ligájában
NOVEMBER 24., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)
21.00: Feyenoord (holland)–FC Porto (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
FŐÁG, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
14.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
CURLING
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND
10.00: Lettország–Magyarország
19.00: Magyarország–Litvánia
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ, H-CSOPORT
18.45: RD LL Grosist Slovan (szlovén)–Mol Tatabánya KC, Ljubljana
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
1.30: Minnesota Timberwolves–Brooklyn Nets (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.00: Mladost Zagreb (horvát)–Fino Kaposvár (Tv: Match4)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
C-CSOPORT, 1. FORDULÓ
17.00: Fenerbahce Medicana Istanbul (török)–Vasas Óbuda (Tv: Match4)
NŐI CHALLENGE-KUPA
1. FORDULÓ (A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT), 1. MÉRKŐZÉS
20.00: OK ORT Novo Sarajevo–Újpesti TE
SAKK
VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF
1. PARTI
15.00: Javohir Sindarov (üzbég)–Dommarazu Gukes (indiai)
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
16.00: Csehország–Kanada (Tv: M4 Sport)