NOVEMBER 24., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Feyenoord (holland)–FC Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FŐÁG, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

14.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

CURLING

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND

10.00: Lettország–Magyarország

19.00: Magyarország–Litvánia

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ, H-CSOPORT

18.45: RD LL Grosist Slovan (szlovén)–Mol Tatabánya KC, Ljubljana

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

1.30: Minnesota Timberwolves–Brooklyn Nets (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.00: Mladost Zagreb (horvát)–Fino Kaposvár (Tv: Match4)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

C-CSOPORT, 1. FORDULÓ

17.00: Fenerbahce Medicana Istanbul (török)–Vasas Óbuda (Tv: Match4)

NŐI CHALLENGE-KUPA

1. FORDULÓ (A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT), 1. MÉRKŐZÉS

20.00: OK ORT Novo Sarajevo–Újpesti TE

SAKK

VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF

1. PARTI

15.00: Javohir Sindarov (üzbég)–Dommarazu Gukes (indiai)

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

16.00: Csehország–Kanada (Tv: M4 Sport)