Amint az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldalon olvasható: a francia kormány hivatalossá tette a Fort des Trois-Tetes eladását az alpesi város tanácsának. A XVIII. században a Briançon feletti magaslatokon épült erőd 2008 óta az UNESCO Világörökség része. A hadsereg által 2021 óta nem használt terület újrahasznosítása évekig elhúzódott, mert több beruházási kísérlet is meghiúsult.

A városi tanács ugyan megtartja az erőd nagy részének tulajdonjogát, de engedélyezte egy kisebb, 41 hektáros terület eladását az olimpiai infrastruktúra biztosításáért felelős közintézménynek, hogy azt sportolók szálláshelyévé, majd később lakóházakká alakíthassák át.

A leendő olimpiai falu várhatóan 900-1200 sportoló befogadására lesz alkalmas az önkormányzat becslései szerint, a szállások nagy része ideiglenes lesz. A játékok befejezése után, az erőd újjáépítése során 108 lakás létesül majd.