LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–0

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3224 néző. Vezette: Bogár

ÚJPEST: Szappanos – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics (Vlijter, 56.), Maier (Ademi, 85.), Szendrei N., Krajcsovics (Tijani, 65.) – Matko, Amenyido (Varga M., 86.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

KISVÁRDA: Popovics – Soltész D., Lippai, Chlumecky, Melnik – Bíró B., Soltész I. (Youga, 71.), Szikszai (Babják, 67.), Mesanovic (Jordanov, 67.) – Herc (Mbock, 84.), T. Balogun (Novothny, 84.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Sárga lap: Zeke (85.), Novothny (90+3.), ill. Babják (85.)

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A Soltész családban nyilván örömünnep volt, hogy az ikrek, István és Dominik az egyik patinás magyar klub, az Újpest otthonában egyszerre vonulhattak ki a kezdőkörbe, ám hiába a híres Megyeri úti vendégszeretet, nem a Szóljon hangosan az ének, hanem a Mindig Újpest, örök Újpest örökzö…, pardon, „öröklila” csendült fel a hangszórókból.

A vendégszeretetről árulkodott, ahogy Dárdai Pál kedélyesen beszélgetett kisvárdai kollégájával, Révész Attilával – Szélesi Zoltán csak remélhette, nem arról, hogyan érdemes egy edzőváltást levezényelni… Kuttor Attila mindenesetre először dirigálta a Kisvárdát, újpesti kollégájának játékosai viszont úgy kezdtek, mint akik nagyon is ragaszkodnak mesterükhöz: Szenderi Norbert már a második percben a kapufát találta el a labdával, majd egy igencsak lendületes akció végén ugyanő nem tudott centerezni. Az viszont látszott, hogy a hazaiak a gyenge szériából (az utóbbi öt bajnokin csak egy győzelem három vereség mellett) három ponttal akarnak kikecmeregni. Hideg zuhanyként hatott volna a hazaiakra, ha Bogár Gergő helytelen ítéletét nem bírálja felül a VAR, és a Szendrei Norbert kezére pattanó labda után helybenhagyja a tizenegyest, Derdák Marcell és Berényi Ákos szerencsére a játék szelleme, no meg a szabálykönyv előírásai szerint döntött.

A Kisvárdánál viszont nem a döntések, hanem a megoldások hibádztak – például akkor, amikor Jasmin Mesanovic jobbösszekötőben hosszan vett át egy labdát, miközben, ha szűkebben sikerül, ziccerpasszal szolgálhatta volna ki Teslim Balogunt. Máskor a középpályáról előreküldött labda bizonyult hosszúnak, szóval, a vendégek kontralehetőségeiben rejlett némi veszély, de korántsem annyi, mint az Újpest támadásaiban és ellencsapásaiban. Másodszor a meccsen Aljosa Matko lövése után csattant a kapufán, pontosabban a lécen a labda – a mindvégig forintos labdákat osztogató Étienne Amenyido átadásából (ehhez képest negyedórával a vége előtt a togói támadó három méterről az üres kapu fölé belsőzött). Némi meglepetésre szerepelt centerben a szlovén légiós, és húzódott ki a jobb oldalra Matija Ljujics, persze a saját térfélről indított támadásépítéseknél ez azért rendre módosult: Zeke Márió húzódott be harmadik védőnek, a jobbhátvéd Sarkadi Kristóf feljebb játszott a vonal mellett, így beljebb léphetett a csapatkapitány, és középen nagyobb létszámban kombinálhatott az Újpest, pláne amikor Krajcsovics Ábel is bemozdult a tengelybe. Az egyik ilyen akcióból, miután sarokkal tette vissza a labdát Aljosa Matkónak, ugyancsak nagy helyzetbe kerültek a lilák – ezekből a kombinációkból kellett volna még többet bemutatni. Ezzel együtt is simán vezethetett volna az első félidő után a hazai egylet, amely az elsőhöz hasonlóan kezdte a másodikat, de a vendégvédők között kilépő Matko újfent elpuskázta a helyzetet.

Jóval nagyobb ziccerben rontott Teslim Balogun, amikor három méterről a bal kapufa mellé fejelt, s bizony alaposan megváltozott a meccskép: letámadott a Kisvárda, a hazai térfélen zajlott a mérkőzés, ami kevésbé tetszett a lila-fehér publikumnak, jóllehet így nyílt némi terület a kedvencek előtt. Nem tudták azonban kihasználni, Szélesi Zoltán pedig döntött: beküldte az erőcsatár Muhamed Tijanit, a már korábban beálló Gleofilo Vlijter ment ki balra, Aljosa Matko jobbra – a támadóarzenál papíron ígéretesnek tűnt, a gólra azonban továbbra is várni kellett.

S mert a kihagyhatatlannak tűnő Amenyido-helyzet is kimaradt, ahogy a Tijani-ziccer is, az Újpest nem tudta megszerezni az olyannyira vágyott három pontot. 0–0

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