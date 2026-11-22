NB I

14. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–Paksi FC 2–1 (1–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 3024 néző. V: Rúsz

Kispest-Honvéd: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, Pablo García (Hangya, 76.) – Pinte (Pauljevics, 87.), Pekár I. (Csonka B., 87.), Csontos, Szamosi Á. (Alic, 60.) – Kántor (Hancz, 87.), Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Paksi FC: Kovácsik – Lenzsér, Szabó J., Vécsei – Windecker (Papp, 67.) – Győrfi, Gyurkits (Haraszti, 67.), Balogh B. (Simut, 76.), Lapu (Horváth K., 76.) – Pető (Hahn, 82.), Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Szamosi Á. (32.), Alic (72.), ill. Szalai J. (44. – 11-esből)

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A beharangozó cikkünk címében feltett kérdésre 44 perc múltán kaptuk meg a választ. A kérdés így hangzott: „Véget ér-e Szalai József gólaszálya?”. A paksiak csatára ugyanis hat gólt szerzett az első öt fordulóban, azóta viszont egyszer sem talált be a kapuba a bajnokságban. Nos, megtört a gólaszály, a 44. percben tizenegyesből eredményes volt a támadó – egyébként az első körben is gólt ért el a Honvéd ellen.

De vissza az elejére!

Puskás Ferenc ünneplésének jegyében kezdték a mérkőzést a kispesti vezérszurkolók, a legenda nevének skandálásával és kifeszített molinón is megemlékeztek korábbi csillagukról, akinek a héten, november 17-én volt halálának huszadik évfordulója. A kezdőrúgás után öt percen át a stadion egyik sarkánál, de az arénán kívül pirotechnikai előadás is volt, lapunk úgy értesült, ez a show-elem is Öcsi bácsi emlékét volt hivatva ápolni – bár „kissé” bizarr ötletnek tűnik egy elhunyt évfordulóját tűzijátékkal ünnepelni…

Mindkét csapat három belső védős rendszert választott erre a mérkőzésre, a különbséget az jelentette, hogy míg a hazaiak két csatárral játszottak, a vendégeknél csak Szalai József kapott klasszikus csatárszerepet. Az első félidő első felében a Paks volt kezdeményezőbb, többet is birtokolta a labdát, bár nem volt meggyőző a fölénye. Ez a játékrész közepére el is tűnt, teljesen kiegyenlítődött a játék, majd egy gyönyörűen végigvitt támadás után megszerezte a vezetést a kispesti együttes, Szamosi Ádám fejezte be góllal a tetszetős akciót.

Szalai József büntetőből volt újra eredményes (Fotó: Kovács Péter)

Az ezt követő tíz percben teljesen visszahúzódott a saját térfelére a Honvéd, a Paks a korábbiaknál sokkal jobban erőltette a támadásokat. Nagy lehetősége így sem volt az egyenlítésre, egészen addig, amíg el nem aludt a hazaiak védelmének bal oldalán Ruiz Pablo García: a Honvéd spanyol futballistája egyszerűen nem vette észre, hogy a fürge Győrfi Milán a „belső sávban” megelőzte, elcsípte előle a labdát, és elviharzott mellette. A légiós jobb híján akasztotta a paksit a büntetőterületen belül, a jogosan megítélt tizenegyest pedig Szalai József értékesítette, így zárult le hosszú ideje tartó gólcsendje – és lett meg a hetedik bajnoki találata.

Elképesztő Honvéd-helyzettel kezdődött a második félidő.

Alberto Marí öt méterről perdítette kapura félmagasan a labdát Pinte Patrik jobb oldali beadása után, a földön fekvő Kovácsik Ádám már verve volt, de hatalmasat mentett a gólvonalon Lapu Andor – fejjel! A VAR is megvizsgálta az esetet, nem jutott-e túl a labda a gólvonalon, de a felvételek azt bizonyították, hogy helyesen döntött a játékvezető, amikor továbbengedte a játékot. Ha ekkora helyzet húsz percen át nem is volt, a második félidő egyértelműen a kispestieké volt. Jól járatták a labdát, kezdeményezők voltak támadásban, akadtak jó megindulásaik a széleken, gyakran a paksi védelem mögé tudtak kerülni. Ez a fölény aztán a 73. percben érett góllá. Csontos Dominik szabadrúgása után, Pekár István passzát követően Adi Alic talált be közelről. Lesgyanús volt a szituáció, de a VAR-vizsgálat ezúttal a hazai drukkereknek kedvező döntést hozott, érvényesnek hirdetve a találatot.

Haraszti Zsolt, Horváth Kevin, Hahn János is beállt a hajrában, a paksi támadójátékot erősítendő, de nem lettek sokkal veszélyesebbek a vendégek az ellenfél kapuja előtt, még ha volt is a 83. percben egy nagy zöld-fehér helyzet, amely során, ha nem is Lapu Andorhoz hasonlóan a gólvonalról, de a kapu torkából mentett Szabó Alex. A jobb második félidei teljesítménynek köszönhetően megérdemelt Honvéd-győzelem született.