A gól nélküli első félidőt követően – a hazai mezőnyfölény dacára – az Elche szerezte meg a vezetést a második félidő derekán: Roy Revivo két védőt is elküldött gyufáért, majd éles szögből, hat méterről lőtt a bal alsó sarokba. A Levante válasza az utolsó tíz percben érkezett, egy mélységi magas labdát Olasagasti fejelt vissza a tizenegyespont magasságába, ahonnan Daniel Requena lőtt kapásból a kapu bal oldalába. A ráadásban megnyerhette volna a meccset az Elchének, de ziccerben Ryan karjaiba lőtte a labdát. Maradt tehát az iksz, amivel a Levante (holtversenyben) ellépett a kiesőzónából, ahová a Getafe csúszott vissza az Elche és a Málaga mellé. 1–1

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Levante–Elche 1–1 (Requena 88., ill. Revivo 62.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Getafe–Atlético Madrid 0–3 (Baena 10., J. Cardoso 30., Grimaldo 90+2. – 11-esből)

Kiállítva: Djené (90+1., Getafe)

Racing Santander–Real Sociedad 3–2 (Zabiri 6., 8., Canales 68. – 11-esből, ill. Oyarzabal 45+1., Guedes 60.)

Osasuna–Málaga 1–0 (Budimir 20.)

Barcelona–Villarreal 3–2 (Gerard Martín 57., Fermín López 61., P. Navarro 67. – öngól, ill. Buchanan 5., Oluwaseyi 7.)

Kiállítva: Fermín López (74., a kispadról), ill. P. Navarro (90+4.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Alavés–Deportivo 3–1 (Á. Pérez 2., Boyé 62., D. Suérez 90., ill. Tenaglia 41. – öngól)

Rayo Vallecano–Valencia 0–1 (Copete 41.)

Sevilla–Real Betis 1–1 (Salas 90+1., ill. Antony 50.)

Real Madrid–Celta Vigo 2–1 (Jude Bellingham 66., Espí 85., ill. P. Durán 6.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Athletic Bilbao–Espanyol 0–1 (R. Fernández 66.)