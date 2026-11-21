Új edzője, Szabics Imre irányításával az első találkozóját játszó MTK kezdett lendületesebben, a kapu előtti rossz döntések miatt azonban nem tudta megszerezni a vezetést. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat: a Puskás Akadémia egy gyors kontratámadás végén Dárdai Pál jóvoltából előnybe került. A szünetig is a fővárosi gárda maradt kezdeményezőbb, de ez nem vezetett eredményre.

Fordulás után aztán gyorsan egyenlített az MTK, Nyers Ádám első NB I-es gólját szerezte meg. Megélénkült a meccs, a Puskás Akadémia is nagyobb sebességre kapcsolt, mégis a vendégek értek el újabb találatot: Wojciech Golla csúnya belépője piros lapot és tizenegyest ért, amelyet Jurek Gábor értékesített, aki ezzel megerősítette vezető helyét a góllövőlista élén. Az emberelőnybe kerülő fővárosiak könnyen eldönthették volna a három pont sorsát, ezt a felcsúti kapus bravúrjai akadályozták meg. A Puskásnak is akadt egy ígéretes lehetősége a hajrában, Armalas azonban lerántotta a kilépő Colley-t, amiért piros lapot kapott. Az egyenlítés így elmaradt, az MTK fontos három pontot szerzett.

(MTI)