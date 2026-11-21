Az MTK korán hátrányba került, de fordított, és nyert Szabics első meccsén
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–2 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Zimmermann Márió
Puskás Akadémia: Lehoczki B. – Orján (Pál, 76.), Golla, Harutyunjan, Ormonde-Ottewill – Okeke (Nissila, 63.), L. Duarte – Dárdai P. (Vékony, 56.), Kern (Varga Zs., 56.), Nagy Zs. – Németh A. (Colley, 56.). Vezetőedző: Babó Levente
MTK Budapest: Fadgyas – Varju (Hinora, 34.), Beriasvili, Armalas, Kovács P. – Kata, Zubor (Bognár I., 63.), Szuhodovszki (Zeljkovic, 80.) – Jurek, Nyers, Komáromi Gy (Kerezsi, 63.). Vezetőedző: Szabics Imre
Gólszerző: Dárdai P. (21.), ill. Nyers (55.), Jurek (75. – 11-esből)
Kiállítva: Golla (74.), ill. Armalas (88.)
Új edzője, Szabics Imre irányításával az első találkozóját játszó MTK kezdett lendületesebben, a kapu előtti rossz döntések miatt azonban nem tudta megszerezni a vezetést. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat: a Puskás Akadémia egy gyors kontratámadás végén Dárdai Pál jóvoltából előnybe került. A szünetig is a fővárosi gárda maradt kezdeményezőbb, de ez nem vezetett eredményre.
Fordulás után aztán gyorsan egyenlített az MTK, Nyers Ádám első NB I-es gólját szerezte meg. Megélénkült a meccs, a Puskás Akadémia is nagyobb sebességre kapcsolt, mégis a vendégek értek el újabb találatot: Wojciech Golla csúnya belépője piros lapot és tizenegyest ért, amelyet Jurek Gábor értékesített, aki ezzel megerősítette vezető helyét a góllövőlista élén. Az emberelőnybe kerülő fővárosiak könnyen eldönthették volna a három pont sorsát, ezt a felcsúti kapus bravúrjai akadályozták meg. A Puskásnak is akadt egy ígéretes lehetősége a hajrában, Armalas azonban lerántotta a kilépő Colley-t, amiért piros lapot kapott. Az egyenlítés így elmaradt, az MTK fontos három pontot szerzett.
(MTI)