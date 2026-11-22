A labdarúgó NB I 14. fordulójában a Debrecen idegenben Szendrei Ákos három góljával 6–2-re legyőzte a Nyíregyházát, s második a tabellán. A Loki sorozatban ötödik sikerét aratta. A triplázó csatár lapunkban a forduló felvezetésében nyilatkozott, mondhatnánk, egy jól sikerült cikk után így kell játszani – magunknak meg azt üzenem, lám, hogy megláttuk előre… A tréfát félretéve: Szendrei Ákos teljesítménye 9-es osztályzatot ér a Nemzeti Sportban, a Nemzetek Ligája két utolsó meccsén pályára lépő csatárt nyilván feldobta Marco Rossi bizalma, ugyanakkor a vele folytatott beszélgetésből kiderült, Gert Remmelnek óriási szerepe van az együttes jó szereplésében.

Pedig némiképpen gonoszkodva jegyzem meg, már a Debrecen sem a régi: a nyáron érkezett észt szakvezetővel ugyanis finoman szólva sem hasított az együttes, senkit sem lepett volna meg, ha az első válogatott szünet környékén úti laput kötnek a talpára. Főleg a cívisvárosban nem lett volna ez meglepő, hiszen az „idegennek” nehéz elfogadtatnia magát.

Szoktam volt írni: amire megismeri az utat a Nagytemplomtól a Nagyerdei stadionig, már mennie kell. Lapunk tudósítója nem véletlenül kérdezte meg, miért nem kezdett hamarabb nyerni a csapat… Meglehet, azért tart ki a bizalom, mert a sportigazgató, Bogdán Ádám sem tősgyökeres debreceni.

A jelenlegi DVSC-nek hátul a 70-szeres válogatott Lang Ádám adja a stabilitást, a középpálya Nyíregyházán színmagyarokból állt Kocsis Dominik, Dzsudzsák Balázs, Cibla Flórián és Dénes Vilmos személyében. Dzsudzsákot leszámítva csak Kocsis töltötte be a 24. évét, és bizony jó az öreg a háznál, a 109-szeres válogatott még mindig oda rúgja a labdát, ahová akarja.

Gert Remmel figyel a fiatalokra, más kérdés, hogy a mostaniakat még nem lehet egy lapon emlegetni Dombi Tiborral, Sándor Tamással vagy a Csabákkal, Bernáthtal, Szatmárival, Madarral, hogy Böőr Zoltánt ki ne hagyjam.

Ahhoz bajnokságot kellene nyerniük (nem is egyet…), de a mostani pozíció feljogosít arra, hogy 2025–2026-os idény negyedik helyezése után bízzanak az évad végi dobogós szereplésben.

Csupán egy kérdés vetődik fel: miért nem kezdett hamarabb nyerni a csapat?

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