Vihar miatt csúszott az argentin válogatott edzése

Lionel Scaloni szövetségi kapitány együttese a morristowni Red Bull Akadémián készült hangolni a spanyolok elleni ütközetre, amit az East Rutherford-i MetLife Stadionban rendeznek meg közép-európai idő szerint vasárnap 21 órától, de egy nyári zápor miatt, amit heves széllökések és villámcsapások kísértek, a tervezett kezdési időpontban az öltözőben kényszerült maradni.

A helyi hatóságok előírásait követve a nemzetközi szövetség (FIFA) protokollja előírja: ha a pálya 13 kilométeres körzetében villám csap le, akkor fél órát automatikusan várni kell, amíg a sporttevékenység elkezdődik, vagy éppen folytatódik. Fél óra elteltével a következő kényszerpihenőt aztán már nem kellett megvárni. A játékosok így a pályára vonultak, bár az eső fél óra elteltével ismét eleredt, villámok azonban akkor már nem kísérték, így a munka folytatódhatott.