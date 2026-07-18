Nemzeti Sportrádió

Vihar miatt csúszott az argentin válogatott edzése

2026.07.18. 20:16
Fotó: Getty Images
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Vihar miatt a címvédő argentin labdarúgó-válogatott közel háromnegyed órás késéssel kezdte meg a világbajnoki döntőt megelőző utolsó edzését szombaton.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány együttese a morristowni Red Bull Akadémián készült hangolni a spanyolok elleni ütközetre, amit az East Rutherford-i MetLife Stadionban rendeznek meg közép-európai idő szerint vasárnap 21 órától, de egy nyári zápor miatt, amit heves széllökések és villámcsapások kísértek, a tervezett kezdési időpontban az öltözőben kényszerült maradni.

A helyi hatóságok előírásait követve a nemzetközi szövetség (FIFA) protokollja előírja: ha a pálya 13 kilométeres körzetében villám csap le, akkor fél órát automatikusan várni kell, amíg a sporttevékenység elkezdődik, vagy éppen folytatódik. Fél óra elteltével a következő kényszerpihenőt aztán már nem kellett megvárni. A játékosok így a pályára vonultak, bár az eső fél óra elteltével ismét eleredt, villámok azonban akkor már nem kísérték, így a munka folytatódhatott.

 

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