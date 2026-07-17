Nemzeti Sportrádió

Kooperációs szerződést kötött a Paks az NB II-es Szentlőrinccel

K. T.K. T.
2026.07.17. 13:53
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Kovács PéterA Paksi FC (Fotó: Kovács Péter)
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labdarúgás NB II NB I Paksi FC Szentlőrinc SE
A paksi fiatalok a másodosztályban (is) pallérozódhatnak.

A Paksi FC és a Szentlőrinc között már korábban is élénk volt a kapcsolat, amit most egy kooperációs együttműködés keretében még tovább mélyítettek – írja a tolnai csapat honlapja.

A koalíció lehetőséget ad arra, hogy azok a fiatal játékosok, akik egy adott hétvégén nem kapnának szerepet az NBI-ben, a Szentlőrinc NBII-es csapatában szerepelhessenek. 

„Bízunk benne, hogy az együttműködés évről évre erősödik majd, és kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolat jön létre, amelyből egyaránt prosperál a szentlőrinci klub, valamint fiatal tehetségeink” – olvasható a klub honlapján.

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