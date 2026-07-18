Nemzeti Sportrádió

Vb 2026, a 3. helyért: Franciaország–Anglia 0–2

2026.07.18. 22:45
Alaposan bekezdtek az angolok (Fotó: Getty Images)
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Miamiban a francia és az angol válogatott a bronzéremért csap össze szombat este a labdarúgó-világbajnokságon. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS
FRANCIAORSZÁG–ANGLIA 0–2
Miami, Miami Stadion. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Gusto, I. Konaté, Lacroix, Th. Hernandez – Rabiot, Zaire-Emery – Olise, Cherki, D. Doué – Kylian Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Barcola, O. Dembélé, Digne, L. Hernandez, Kanté, M. Koné, Koundé, Mateta, W. Saliba, Tchouaméni, M. Thuram, Upamecano
ANGLIA: D. Henderson – Quansah, Guéhi, Konsa, Spence – Eze, Rice, M. Rogers – Saka, Toney, Rashford. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: Pickford, Trafford (kapusok), E. Anderson, Jude Bellingham, Burn, Chalobah, A. Gordon, J. Henderson, R. James, Kane, Madueke, O'Reilly, Stones, Watkins
Gólszerzők: Rice (3.), Konsa (18.)

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A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

 

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