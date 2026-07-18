Tour: Jan Ullrich húsz év után újra ott lehetett a versenyen

Ullrich az egyetlen német bringás, aki megnyerte a Tourt, még 1997-ben. A 2006-os kiírásról a rajt előtt diszkvalifikálták, mert kapcsolatban állt a spanyol „doppingorvossal”, Eufemiano Fuentesszel. A francia szervezők nemkívánatos személynek nyilvánították Ullrichot, ám a tiltást most – húsz évvel a történtek után – feloldották, miután Ullrich az elmúlt években végül elismerte a doppingszerek használatát.

„Rendkívül boldog vagyok. Ez az első látogatásom vendégként – mondhatni szurkolóként – a Touron. Ráadásul mindez egy olyan nagyszerű szakaszon történik, mint a mai a Vogézekben” – mondta Ullrich az ARD televíziós csatornának.

A korábbi bajnokot – aki fiaival érkezett az etapra – számos német szurkoló éltette. Bevallotta: nehezére esett nyilvánosan elismerni a doppingolást, de utólag úgy látja: ez volt a legjobb dolog, amit tehetett. Ullrich „sötét korszaknak” nevezte az akkori időket, ugyanakkor megjegyezte, hogy a kerékpársport tanult az esetből, és szigorúbb szankciókat, valamint gyakoribb doppingellenőrzéseket vezetett be.

A 2000-es olimpiai bajnok elmondta azt is: ha fiatalabb lenne, szívesen versenyezne a mai mezőnyben. Kiemelte a modern kerékpárokat, a felszereléseket és táplálkozási trendeket, és elismerte, hogy annak idején rossz módszerekkel edzett.

A jelenlegi Tourt magabiztos, négy és fél perces fölénnyel Tadej Pogacar vezeti. A címvédő és világbajnok szlovén szombaton idei negyedik, pályafutása 25. szakaszgyőzelmét aratta a francia háromhetes viadalon, egyben ez volt pályafutása 125. profi sikere.