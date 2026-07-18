Nemzeti Sportrádió

Messi megszólalt a kép kapcsán, amelyen Yamalt fürdeti

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
• Egyesült Államok
2026.07.18. 02:07
Címkék
Lionel Messi foci vb 2026 vb-tudósítás 2026 Argentína Spanyolország
A világbajnoki döntőt megelőző sajtóeseményen Lionel Messi, az argentinok csapatkapitánya beszélt a Lamine Yamallal készült 19 évvel ezelőtti közös képükről.

„Még csak 19 éves, gyakorlatilag az egész pályafutása előtte áll. Megvan az esélye arra, hogy történelmet írjon, de mi is mindent meg fogunk tenni. Az a fénykép egészen hihetetlen: ő még kisbaba volt rajta, most pedig egymás ellen játszunk. Tényleg elképesztő kép. A legjobbakat kívánom neki. Ráadásul ő is a Barcelona játékosa, mi pedig igyekszünk a lehető legjobb mérkőzésre kényszeríteni. De nem Lamine Yamal az egyetlen kiváló futballista Spanyolországban, ezért ismétlem: mi is mindent beleadunk” – mondta a kép kapcsán Lionel Messi.

 

Lionel Messi foci vb 2026 vb-tudósítás 2026 Argentína Spanyolország
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