Messi megszólalt a kép kapcsán, amelyen Yamalt fürdeti

„Még csak 19 éves, gyakorlatilag az egész pályafutása előtte áll. Megvan az esélye arra, hogy történelmet írjon, de mi is mindent meg fogunk tenni. Az a fénykép egészen hihetetlen: ő még kisbaba volt rajta, most pedig egymás ellen játszunk. Tényleg elképesztő kép. A legjobbakat kívánom neki. Ráadásul ő is a Barcelona játékosa, mi pedig igyekszünk a lehető legjobb mérkőzésre kényszeríteni. De nem Lamine Yamal az egyetlen kiváló futballista Spanyolországban, ezért ismétlem: mi is mindent beleadunk” – mondta a kép kapcsán Lionel Messi.