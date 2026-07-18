Vasárnapi sportműsor: spanyol–argentin döntővel zárul a labdarúgó-vb

JÚLIUS 19., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Hétfő, 1.00: NASCAR Cup Series, North Wilkesboro (Tv: Arena4)

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: kötöttfogás 55, 60, 63, 82, 97, 130 kg selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

14.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

Chris Dobey (angol, 13.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Gary Anderson (skót, 12.)–Ryan Joyce (angol)

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Andrew Gilding (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Damon Heta (ausztrál)

20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

Ryan Searle (angol, 11.)–William O’Connor (ír)

James Wade (angol, 6.)–Jermaine Wattimena (holland)

Gian van Veen (holland, 3.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Wessel Nijman (holland, 14.)–Dave Chisnall (angol)

FORMULA–1

BELGA NAGYDÍJ, SPA-FRANCORCHAMPS

9.00: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)

10.00: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

22.00: Corales Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

13.00: 15. szakasz, Champagnole–Plateau de Solaison, 183.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1, M4 Sport+ – 14.35-től; M4 Sport – 17.15-től)

Hegyikerékpáros országos bajnokság

14.20: Alsóörs

KÉZILABDA

U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

Az 5. helyért

13.30: Franciaország–Németország (Tv: Sport2)

A 3. helyért

16.00: Dánia–Szlovénia (Tv: Sport2)

Döntő

18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Motokrossz-vb-állomás, Nagy-Britannia

14.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

15.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

17.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)

18.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

RALI

Észt rali, a világbajnokság 9. fordulója, Tartu és környéke

STRANDRÖPLABDA

Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget

10.00: férfi elődöntő és női, férfi döntő

TENISZ

ATP 250-es torna, Gstaad

Döntő

11.30: Cicipasz (görög)–Collignon (belga) (Tv: Match4)

ATP 250-es torna, Bastad

Döntő

14.00: Rubljov (orosz)–Darderi (olasz) (Tv: Match4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk és Kovács Erika

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét legfontosabb történései a sport világában. Nemzeti sportkrónika

7.00: Atlétika: kedden rendezték a Gyulai Memorialt

7.40: Jövő héten jön a vízilabda-világkupa szuperdöntője – Szabó Zoltánt hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika

8.35: Este jön a labdarúgó-vb döntője, Bene Ferencet hívjuk

9.00: Ismétlés: már csak két hét, és kezdődik az úszó Eb – Németh Nándor volt a vendégünk

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Katona László

15.00: Focióra-extra a világbajnokság döntője előtt, vendégek: Elbert Gábor és Simon Zoltán

16.30: Emlékek, történetek a labdarúgó-világbajnokságokról – Novotny Zoltánnal és Deák Horváth Péterrel Katona László beszélget

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Formula–1, a Belga Nagydíj után

19.00: Argentína és Spanyolország útja a labdarúgó-vb döntőjéig

20.40: Stúdióbeszélgetés a labdarúgó-vb döntője elé Bene Ferenccel és Wukovics Lászlóval

21.00: Közvetítés a Spanyolország–Argentína labdarúgó-világbajnoki döntőről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla