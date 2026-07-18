Vasárnapi sportműsor: spanyol–argentin döntővel zárul a labdarúgó-vb
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Hétfő, 1.00: NASCAR Cup Series, North Wilkesboro (Tv: Arena4)
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: kötöttfogás 55, 60, 63, 82, 97, 130 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport+)
DARTS
PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
14.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
Chris Dobey (angol, 13.)–Dirk van Duijvenbode (holland)
Gary Anderson (skót, 12.)–Ryan Joyce (angol)
Michael van Gerwen (holland, 4.)–Andrew Gilding (angol)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Damon Heta (ausztrál)
20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
Ryan Searle (angol, 11.)–William O’Connor (ír)
James Wade (angol, 6.)–Jermaine Wattimena (holland)
Gian van Veen (holland, 3.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Wessel Nijman (holland, 14.)–Dave Chisnall (angol)
FORMULA–1
BELGA NAGYDÍJ, SPA-FRANCORCHAMPS
9.00: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)
10.00: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)
15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
22.00: Corales Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
13.00: 15. szakasz, Champagnole–Plateau de Solaison, 183.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1, M4 Sport+ – 14.35-től; M4 Sport – 17.15-től)
Hegyikerékpáros országos bajnokság
14.20: Alsóörs
KÉZILABDA
U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
Az 5. helyért
13.30: Franciaország–Németország (Tv: Sport2)
A 3. helyért
16.00: Dánia–Szlovénia (Tv: Sport2)
Döntő
18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Motokrossz-vb-állomás, Nagy-Britannia
14.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)
15.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
17.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)
18.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
RALI
Észt rali, a világbajnokság 9. fordulója, Tartu és környéke
STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
10.00: férfi elődöntő és női, férfi döntő
TENISZ
ATP 250-es torna, Gstaad
Döntő
11.30: Cicipasz (görög)–Collignon (belga) (Tv: Match4)
ATP 250-es torna, Bastad
Döntő
14.00: Rubljov (orosz)–Darderi (olasz) (Tv: Match4)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk és Kovács Erika
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hét legfontosabb történései a sport világában. Nemzeti sportkrónika
7.00: Atlétika: kedden rendezték a Gyulai Memorialt
7.40: Jövő héten jön a vízilabda-világkupa szuperdöntője – Szabó Zoltánt hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika
8.35: Este jön a labdarúgó-vb döntője, Bene Ferencet hívjuk
9.00: Ismétlés: már csak két hét, és kezdődik az úszó Eb – Németh Nándor volt a vendégünk
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Katona László
15.00: Focióra-extra a világbajnokság döntője előtt, vendégek: Elbert Gábor és Simon Zoltán
16.30: Emlékek, történetek a labdarúgó-világbajnokságokról – Novotny Zoltánnal és Deák Horváth Péterrel Katona László beszélget
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Formula–1, a Belga Nagydíj után
19.00: Argentína és Spanyolország útja a labdarúgó-vb döntőjéig
20.40: Stúdióbeszélgetés a labdarúgó-vb döntője elé Bene Ferenccel és Wukovics Lászlóval
21.00: Közvetítés a Spanyolország–Argentína labdarúgó-világbajnoki döntőről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla