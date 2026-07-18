Kovács Kruzító elcsendesítette Nyíregyházát

Már délelőtt bokszoltak a Continental Arenában, ami több okból nem csoda, hiszen mégiscsak 19 döntő jutott szombatra, ami gombócból is sok, másfelől az élő televíziós közvetítés is meghatározta a kezdési időpontokat. A csúcsot persze az esti meccsek jelentették, ekkor lépett ringbe a mai magyar amatőr ökölvívás összes frontembere, Akilov Piliptől Hámori Lucáig, Szaka Istvántól Gémes Leventéig – és persze a 65 kilós presztízscsata is megérte a törődést: a nyíregyházi Petrimán Milán a 65 kilóba felerősödő Kovács Kruzítóval vívta.

Petrimán címvédőként lépett ringbe, mindent elsöprő szurkolást kapott, sokan érkeztek őt éltető egyenpólóban, ehhez képest már az első menetben (kissé gyorsan, tegyük hozzá) intették fogásért, és innentől úgy bokszolt, mintha Kruzító edző-édesapja, Kovács Armand direkt a fiának készítette volna fel… Így aztán a könnyűsúlyt már kínkeservesen hozó Kovács Kruzító látványosan berúgta a 65 kg-os súlycsoport ajtaját. A többi a szeptemberi szófiai Eb előtt Emanuele Renzini kapitány dolga.

Előttük Szaka időnként szép dolgokat mutatott az ugyancsak „nyíregyi” Lakatos Péter ellen, de sokat könnyített a dolgán, hogy nagy hazai riválisa, Bernáth Attila (két éve Eb-döntőt bokszolt!) egy fatális lábsérülés miatt kénytelen volt feladni pénteki elődöntőjét. Virbán Gábor is hozta a kötelezőt 55 kg-ban.

A 60 kilósoknál Veres Roland és Kovács Kruzító távollétében nagy lehetőség nyílt Oláh Levente előtt, és az XXL-es tatabányai pólóban feszítő Erdei Zsoltot is a szorítósarkában tudó korábbi junior Európa-bajnok fiú jó bunyóval meg is verte tokiói olimpikonunkat, az immár mohácsi Gálos Rolandot. Az utolsó menetben Madár már nem volt a szorítósarokban, mert futott Kiss Leventéhez, akivel nehézsúlyban gond nélkül be is húzták az aranyérmet.

A 70 kg-ban címvédő Énekes Dominik nem kis meglepetésre kemény meccsen kikapott a vasasos Hankó Kálmántól, az U23-as Európa-bajnok Gémes pedig remek neonsárga és rózsaszín cipőben is kellően férfiasnak bizonyult a kőbányai Oroyovwe Isaac ellen.

Akilov Pilip nemcsak azért vezérfigura, mert tavaly világbajnoki dobogón állt Liverpoolban (ez előtte magyar férfinak, Káté Gyulának 2009-ben sikerült), hanem a tudása miatt is, tőle már a szeptemberi Eb-n is sokat várunk, mint ahogyan szinte kötelező tőle a kvóta is Los Angelesre. A nagy Alvics Gyula tanítványa, a pécsi Bátori Mihály ellen türelmesen és hatékonyan bokszolva lett bajnok.

Hámori Lucának is az áttörés éve lehet 2026, na nem Nyíregyházán, ő ennél sokkal feljebb tekint, mindenesetre Cifra Diána ellen egy jó és két közepes menettel is biztosan győzött. A világkupadöntős Kuhta Vladiszlavának meg sem kottyant az ob-mezőny, és mert 60 kilóban indult, eggyel lejjebb a vecsési Szűcs Szabina simán behúzta 12. (!) bajnoki aranyérmét.

Figyelemre méltó volt az MTK-s kislányok remek ob-szereplése is, hiszen a favorit Szeleczki Lillán kívül a Horváth ikrek, Laura és Kármen is országos bajnokok lettek, ráadásul úgy, hogy súlycsoportot cseréltek, és az 54 kilós Kármen le is győzte a harmatsúly eddigi Eb-bronzérmes uralkodóját, Lakotár Hannát.

A győztesek, immár hagyományosan, valamennyi súlycsoportban 200, a döntősök 100, a bronzérmesek 50 ezer forintos díjazásban részesültek, de nyert meccs nélkül nem járt a jutalom, így a szövetség valamivel több mint hétmillió forintot osztott szét a legjobbak között.

ÖKÖLVÍVÁS

103. PAPP LÁSZLÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Férfiak. 50 kg. Bajnok: Szaka István (Csepel-Halker-Király Team, edző: Lantos Gyula), 2. Lakatos Péter (Gönczi Team) – döntő: p. gy., – 3. Bernáth Imre (Hajdúkaland) és Bernáth Attila (DVSC). 55 kg. B: Virbán Gábor (BHSE, e: Balzsay Károly, Virbán Martin), 2. Bernáth László (DVSC) – d: d. f. gy. a 2. m-ben –, 3. Pataki Barnabás (Új Generáció SE). 60 kg. B: Oláh Levente (Tatabánya, e: Erdei Zsolt, Csonka Zsolt), 2. Gálos Roland (Mohácsi TE) – d: p. gy. –, 3. Farkas Attila (Tápiómente) és Balogh Márk (BHSE). 65 kg. B: Kovács Kruzító (Vasas-Süllős, e: Kovács Armand), 2. Petrimán Milán (Nyíregyházi Sportcentrum) – d: p. gy., – 3. Frank Dániel (BHSE) és Száraz Gergő (Csepel-Halker-Király Team. 70 kg. B: Hankó Kálmán (Vasas-Süllős, e: Fodor Milán, Kovács Armand), 2. Énekes Dominik (BHSE) – d: p. gy. –, 3. Danyi Dániel (Egri SI) és Búza Rafael (Fitt-Box Kőszeg). 75 kg. B: Gémes Levente (Szegedi BC, e: Gál Konrád, Gál László), 2. Oroyovwe Isaac (Kőbánya BC) – d: p. gy. –, 3. Cservenka Róbert (Madárfészek Akadémia) és Mester Soma (Hell Fight BC). 80 kg. B: Akilov Pilip (BHSE, e: Tóth Zsolt), 2. Bátori Mihály (PVSK) – d: p. gy. –, 3. Király Balázs (Szeged) és Hegedűs Zsombor (BHSE). 85 kg. B: Kovács Pál (BVSC-Zugló, e: Tóth Zsolt), 2. Sallai Márk (Vasas-Süllős) – d: p. gy. –, 3. Krekó István (BHSE) és Lakatos Kevin (DVSC). 90 kg. B: Kiss Levente (UTE-Madárfészek Akadémia, e: Erdei Zsolt), 2. Kiss Milán Rokkó (BHSE) – d: p. gy. –, 3. Tóth Bálint (Csepel-Halker-Király Team) és Novák Stéphane (BEAC). +90 kg. B: Felföldi László (UTE, e: Farkas József), 2. Kovács Márk (BOXART) – d: p. gy. –, 3. Péntek Ádám (Tatai Honvéd) és Szőke Tasi Zoltán (Kőbánya)

Nők. 48 kg. B: Szeleczki Lilla (MTK, e: Ráth Miklós), 2. Bíró Imola (Hell Fight BC) – d: d. f. gy. a 2. m-ben –, 3. Kun Klaudia (Tatabánya). 51 kg. B: Horváth Laura (MTK, e: Ráth Miklós), 2. Mezei Petra (Hell Fight BC) – d: p. gy. –, 3. Pap Kata (Vecsés) és Sipos Hajnalka (BVSC). 54 kg. B: Horváth Kármen (MTK, e: Ráth Miklós), 2. Lakotár Hanna (Haladás VSE) – d: p. gy. –, 3. Nyögéri Sára (Vecsés). 57 kg. B: Szűcs Szabina (Vecsés, e: Seres Attila), 2. Hippeller Panna (Fehérvár KE) – d: d. f. gy. a 2. m-ben. 60 kg. B: Kuhta Vladiszlava (Halker-Király Team, e: Jaroszkiewicz Krisztián), 2. Matesz Viktória (Kaposvár) – d: p. gy. –, 3. Dobos Rebeka (BHSE) és Panyik Zsuzsanna (NBK Gyöngyös). 65 kg. B: Hámori Luca (BVSC-Zugló, e: Régi Dániel), 2. Cifra Diána (Csepel-Halker-Király Team) – d: p. gy. –, 3. Mezei Nikolett (BRG) és Róth Veronika (Szeged). 70 kg. B: Lakos Regina (BVSC, e: Régi Dániel), 2. Kéri Valentina (Csepel-Halker-Király Team) – d: p. gy. –, 3. Deák Fanni (Szeged) és Bélik Tímea (BVSC). 75 kg. B: Bereczki Fanni (Szent Pál Akadémia, e: Novák László), 2. Horváth Kira (Fitt-Box Kőszeg) – d: d. f. gy. a 2. m-ben –, 3. Komjáthi Nóra (BVSC) és Újvári Viktória (Balogh Team Dunakanyar) . +80 kg. B: Szira Zsófia (Kanizsa BK, e: Tóth László), 2. Sebestyén Daniella (Paksi SE) – d: d. f. gy. az 1. m-ben –, 3. Oláh Eszter (Egri SI)