Ez a belga klub viheti az MTK támadóját, de portugál kérője is van

Információink szerint a legkonkrétabb érdeklődő jelenleg a belga élvonalbeli Zulte-Waregem, amellyel előrehaladott tárgyalásokat folytat az MTK. Nem zárható ki, hogy a napokban megegyezés is születhet a felek között, de úgy tudjuk, egyelőre a fővárosi klub nem fogadta el a belga ajánlatot. A Zulte-Waregem az előző idényben a 16 csapatos alapszakaszban a 13. helyen végzett, a bennmaradásért folyó, négycsapatos osztályozót pedig megnyerte.

A Zulte-Waregem mellett a tavasszal a portugál első osztályban 12. helyen záró Rio Ave is bejelentkezett Átrokért, ám a magyar válogatott Nikitscher Tamás csapatának csak akkor lehet esélye az U-válogatott támadó szerződtetésére, ha a belgákkal nem születik megállapodás.

Átrok tavaly a Honvédtól egy féléves kozármislenyi kölcsönjáték után került az MTK-hoz, melynél az előző idényben 30 NB I-es meccsen hat gól szerzett és két gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia II)

Kölcsönbe érkezők: Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)

Kiszemeltek: –

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe távozók: Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Zulte Waregem – Belgium, Rio Ave – Portugália), Marin Jurina (bosnyák-horvát, kiekerült az első keretből)