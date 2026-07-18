Atlétika: Emmanuel Sophia ezüstérmes 400 méteren a rieti U18-as Eb-n

A Magyar Atlétikai Szövetség tájékoztatása szerint a mieink közül Emmanuel Sophiának sikerült a legjobban a olaszországi U18-as Eb harmadik, szombati versenynapja. A Budafoki MTE ígérete a lányok 400 méteres síkfutásában parádésan versenyzett, és 52.80-as időeredménnyel új korosztályos országos csúcsot elérve, ezüstérmet nyert Rietiben.

Ezzel Bartha Előd tanítványa az egyik legrégebbi ifjúsági rekordot döntött meg, mivel Palanek Éva 1980-ban elért 53.24 másodperces idejét múlta felül. Emmanuel ebben az évben már a 200 méteres U18-as csúcsot is megdöntötte 23.88-cal.

A magyar lány előtt az 52.38-cal célba érő görög Eleni Iakovaki szerezte meg az aranyat az U18-as Európa-bajnokságon.

(Kiemelt kép forrása: atletika.hu)