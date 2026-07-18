Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Emmanuel Sophia ezüstérmes 400 méteren a rieti U18-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.18. 20:42
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Emmanuel Sophia utánpótlás atlétika utánpótlássport U18-as Európa-bajnokság
A budafoki Emmanuel Sophia korosztályos országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 méteres síkfutásban a Rietiben zajló U18-as atlétikai Európa-bajnokságon.

A Magyar Atlétikai Szövetség tájékoztatása szerint a mieink közül Emmanuel Sophiának sikerült a legjobban a olaszországi U18-as Eb harmadik, szombati versenynapja. A Budafoki MTE ígérete a lányok 400 méteres síkfutásában parádésan versenyzett, és 52.80-as időeredménnyel új korosztályos országos csúcsot elérve, ezüstérmet nyert Rietiben.

Ezzel Bartha Előd tanítványa az egyik legrégebbi ifjúsági rekordot döntött meg, mivel Palanek Éva 1980-ban elért 53.24 másodperces idejét múlta felül. Emmanuel ebben az évben már a 200 méteres U18-as csúcsot is megdöntötte 23.88-cal.

A magyar lány előtt az 52.38-cal célba érő görög Eleni Iakovaki szerezte meg az aranyat az U18-as Európa-bajnokságon.

(Kiemelt kép forrása: atletika.hu)

Emmanuel Sophia utánpótlás atlétika utánpótlássport U18-as Európa-bajnokság
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