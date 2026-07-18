Jön a spanyol–argentin labdarúgó-vb-döntő; Jerzy Dudek exkluzív interjút adott lapunknak

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Hat oldalon át vezetjük fel a spanyol–argentin labdarúgó-vb-döntőt, Lionel Messire (is) fókuszálva. Az argentin zseni mindent megnyert már klub- és egyéni szinten, az évtizedben pedig a válogatottal is felért a csúcsra – a vasárnapi döntő lesz feltehetően az utolsó nagy tánca, amely az eredménytől függetlenül emlékezetes marad. Ma már 39 éves, ebben a korban soha egyetlen játékos sem tudott ennyire meghatározó lenni a világfutball legnagyobb színpadán. Vasárnap minden idők legidősebb mezőnyjátékosává válik, aki pályára lép egy vb-döntőben. Ha gólt szerez, ő lesz a legidősebb játékos, aki valaha eredményes volt egy döntőben – a jelenlegi rekordot a svéd Nils Liedholm tartja, aki 1958-ban, a Brazília elleni vereség alkalmával 35 évesen, 8 hónaposan és 21 naposan talált be.

A 2002-es vb-n pályára lépő, a Liverpoollal 2005-ben BL-győztes Jerzy Dudek exkluzív interjút adott lapunknak a világbajnokság döntője előtt, a fő téma természetesen a két kapus, Emiliano Martínez és Unai Simón volt. A 60-szoros lengyel válogatott kapuvédő lapunknak azt mondta: „Mindketten nagyszerűek, Martínez rutinosabb, jobban védi a lövéseket és a ziccereket, míg Unai Simón lábbal erősebb, remekül passzol és helyezkedik, illetve ragyogóan érzi a játék alakulását.” Hozzátette: a torna előtt a legtöbben Franciaországról, Spanyolországról és Argentínáról beszéltek aranyvárományosként, így nem meglepő, hogy ez a két válogatott játssza a döntőt, az elődöntőbe pedig – az angolokkal kiegészülve – valóban a legjobb négy együttes jutott be.

Kevés portugál futballista nőtt annyira a szurkolók szívéhez, mint Nuno Gomes: a Benfica ikonikus csatára 79 alkalommal szerepelt a válogatottban, olyan klasszisokkal futballozott együtt, mint Luís Figo vagy Cristiano Ronaldo. Gomes Európa-bajnoki ezüstérmes, világbajnoki negyedik, pályafutása egyik legfontosabb találatával Spanyolország ellen továbbjuttatta Portugáliát a 2004-es, hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A manapság már Cascais-ban élő egykori kiválóság a Nemzeti Sportnak mesélt emlékeiről, s a 41 esztendősen a világbajnokságot megjáró Cristiano Ronaldo munkamorálja kikerülhetetlen téma volt. Pályafutása legnehezebb pillanataként 2004 januárját, Fehér Miklós halálát említette.

Harmadik csapatával a negyedik külföldi idényére készülhet augusztustól a kosárlabdázó Mérész Beatrix, aki a napokban a lengyel élvonalbeli Sosnowiechez szerződött. A 26 esztendős, 185 centiméter magas középjátékos a Vasasnál és a BEAC-nál eltöltött összesen hét évadot követően 2022-ben vágott neki Európának, s az olasz élvonalbeli Cremában kóstolt bele a légióséletbe. Aztán egy pécsi év után, 2024-ben a Sepsiszentgyörgyhöz igazolt. „Az első évem nagyon jól sikerült, megnyertünk mindent, jól ment a játék – mondta a Nemzeti Sportnak Mérész. – Az előző idényben sok nehezítő körülménnyel találkoztunk. Az idény után jó ajánlatot kaptam a lengyelektől, s mivel egyelőre nem szeretnék itthon kosárlabdázni, noha kerestek magyar klubok is, a Sosnowiech ajánlatát fogadtam el.”

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