Nemzeti Sportrádió

Torna: Horváth Áron nyert egyéni összetettben a junioroknál Linzben

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2026.07.18. 19:59
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Horváth Áron torna utánpótlás utánpótlássport
Horváth Áron egyéni összetettben aranyérmes, míg a magyar fiúcsapat második lett a linzi junior nemzetközi tornászversenyen.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint Horváth Áron 75,466 pontot kapott, míg Akinduro Axel András harmadikként zárt 74,982-vel.

A csapataranyat az osztrákok otthon tartották (224,379 pont), míg a Horváth Áron, Akinduro Axel András, Gál Kristóf, Kiss Zétény és Gombás Balázs összeállítású magyar egység 221,781 ponttal lett második.

(Kiemelt kép forrása: MATSZ)

Horváth Áron torna utánpótlás utánpótlássport
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