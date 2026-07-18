Torna: Horváth Áron nyert egyéni összetettben a junioroknál Linzben

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint Horváth Áron 75,466 pontot kapott, míg Akinduro Axel András harmadikként zárt 74,982-vel.

A csapataranyat az osztrákok otthon tartották (224,379 pont), míg a Horváth Áron, Akinduro Axel András, Gál Kristóf, Kiss Zétény és Gombás Balázs összeállítású magyar egység 221,781 ponttal lett második.

(Kiemelt kép forrása: MATSZ)