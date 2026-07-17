Nemzeti Sportrádió

Az MTVA 6 milliárd forintot, a Szerencsejáték Zrt. 9 milliárdot fizet az MLSZ-nek

K. Zs.K. Zs.
2026.07.17. 18:46
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Fotó: Árvai Károly
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labdarúgó NB I MLSZ MTVA
Az OTP Bank Liga és a MOL Magyar Kupa mérkőzéseit a július 24-én rajtoló évadban is az MTVA közvetíti – erősítette meg a közmédia korábbi bejelentését pénteken a Magyar Labdarúgó-szövetség. Az MLSZ közleményéből kiderül, hogy a Tippmix hirdetése is változatlanul megtalálható lesz a mezeken a 2026–2027-es idényben, és hogy a központi bevételek jelentős része továbbra is a hazai és fiatal labdarúgók szerepeltetését kívánja ösztönözni.

Az MLSZ közlése szerint pénteken lezárult „mindegyik, egymással is összefüggő szerződéssel kapcsolatos egyeztetés”: az MTVA 6 milliárd forintért vásárolja meg a mérkőzések közvetítési jogait egy idényre, a Szerencsejáték Zrt. 6 milliárd forintot fizet a marketing- és 3 milliárd forintot a fogadási jogokért.

„A befolyt összegből a csapatokkal történt egyeztetés után az elnökség döntése szerint a férfi NB I-es csapatok között 10.5 mrd forint, az NB II-es csapatok között 3.63 mrd forint kerül az év folyamán felosztásra. A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek; ez utóbbiak tekintetében a teljesítmények alakulásától függően az MLSZ szükség esetén saját bevételéből kiegészíti az említett maradvány összegét. A teljes felosztásra kerülő összeg összesen 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint” – olvasható a közleményben.

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Tegnap, 15:21

Az MTVA 6 milliárd forintot fizet a magyar meccsek közvetítési jogaiért

A közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól.

Az elnökség döntése értelmében a hazai és fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszer előírásai négy versenyprogramban (férfi NB II, női nagypályás NB I, férfi és női futsal NB I) a tavalyival azonosak (részletek az mlsz.hu-n.), míg a férfi NB I-ben a célszámok az egy évvel ezelőttivel azonosak, de az elszámolási rendszer rugalmasabb.

Utóbbiról a közlemény így fogalmaz:

„Átlagban kell 5 hazai és ebből 1 U21-es játékosnak a pályán lennie. Az átlag úgy érhető el, hogy minden mérkőzésen legalább 4 hazainak 90 percet, és egy U21-esnek legalább 45 percet pályán kell töltenie. Lényeges tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy egy mérkőzésen legfeljebb 6 fő hazai játékos és maximum 180 fiatal játékperc vehető figyelembe.

A hazai és fiatal játékpercek ösztönzésére az NB I-ben a központi bevételből elérhető összeg a teljes kifizetés 45 százaléka, a többi bajnokságban pedig ez az arány legalább 70 százalékos.

Hazai játékosnak minden versenyprogramban az minősül, aki rendelkezik magyar állampolgársággal. Azonban a férfi nagypályás NB I-ben, ha a magyar állampolgárság mellett a játékos a FIFA szabályzata szerint nem játszhat a magyar válogatottban, akkor a játékpercei beszámításra kerülnek ugyan, de pénzdíjazás ezekért a percekért nem jár. További fontos változás az NB I-ben, hogy a nemzetközi kupamérkőzésen teljesített hazai és fiatal játékperceket be lehet számítani az NB I-es teljesítésbe.”

Az MLSZ azt is írja: bár a közvetítési jogokért kiírt tender iránt öt országos lefedettségű társaság mutatott érdeklődést, „a második kör a kiírás időzítésével kapcsolatos kedvezőtlen körülmények miatt eredménytelenül zárult. A tendert követően az MLSZ tárgyalást kezdeményezett korábbi partnerével, a megújult vezetésű MTVA-val, és megállapodott a több mint egy évtizede meglévő együttműködés folytatásáról.”

 

labdarúgó NB I MLSZ MTVA
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