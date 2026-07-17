Az MTVA 6 milliárd forintot, a Szerencsejáték Zrt. 9 milliárdot fizet az MLSZ-nek

Az elnökség döntése értelmében a hazai és fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszer előírásai négy versenyprogramban (férfi NB II, női nagypályás NB I, férfi és női futsal NB I) a tavalyival azonosak (részletek az mlsz.hu-n.), míg a férfi NB I-ben a célszámok az egy évvel ezelőttivel azonosak, de az elszámolási rendszer rugalmasabb.

Utóbbiról a közlemény így fogalmaz:

„Átlagban kell 5 hazai és ebből 1 U21-es játékosnak a pályán lennie. Az átlag úgy érhető el, hogy minden mérkőzésen legalább 4 hazainak 90 percet, és egy U21-esnek legalább 45 percet pályán kell töltenie. Lényeges tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy egy mérkőzésen legfeljebb 6 fő hazai játékos és maximum 180 fiatal játékperc vehető figyelembe.

A hazai és fiatal játékpercek ösztönzésére az NB I-ben a központi bevételből elérhető összeg a teljes kifizetés 45 százaléka, a többi bajnokságban pedig ez az arány legalább 70 százalékos.

Hazai játékosnak minden versenyprogramban az minősül, aki rendelkezik magyar állampolgársággal. Azonban a férfi nagypályás NB I-ben, ha a magyar állampolgárság mellett a játékos a FIFA szabályzata szerint nem játszhat a magyar válogatottban, akkor a játékpercei beszámításra kerülnek ugyan, de pénzdíjazás ezekért a percekért nem jár. További fontos változás az NB I-ben, hogy a nemzetközi kupamérkőzésen teljesített hazai és fiatal játékperceket be lehet számítani az NB I-es teljesítésbe.”

Az MLSZ azt is írja: bár a közvetítési jogokért kiírt tender iránt öt országos lefedettségű társaság mutatott érdeklődést, „a második kör a kiírás időzítésével kapcsolatos kedvezőtlen körülmények miatt eredménytelenül zárult. A tendert követően az MLSZ tárgyalást kezdeményezett korábbi partnerével, a megújult vezetésű MTVA-val, és megállapodott a több mint egy évtizede meglévő együttműködés folytatásáról.”