Felkészülés: szoros meccsen győzte le a Soroksárt a Vasas

Az NB I-be frissen feljutó Vasas felkészülési mérkőzésen fogadta a másodosztályú Soroksárt szombat délelőtt a Fáy utcai sportcentrumban. A piros-kékek Facebook-oldalán megjelent beszámoló szerint a mérkőzés első félidejének utolsó percében Vattay Márton hatalmas távoli bombával szerzett vezetést a vendégeknek. A második félidőben aztán fordított a Vasas: a 65. percben Girsik Attila beadásából Barkóczi Barnabás fejelt a kapuba, majd három perccel később a Banó-Szabó Bence szögletét követő kavarodás után Kovács Patrik tíz méterről már a házigazdákat juttatta vezetéshez, s ezzel beállította a 2–1-es végeredményt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Vasas FC–Soroksár SC 2–1 (Barkóczi 65., Kovács P. 68., ill. Vattay 45.)