Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: szoros meccsen győzte le a Soroksárt a Vasas

2026.07.18. 13:30
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Fotó: Facebook/Vasas FC
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Vasas FC labdarúgó NB I felkészülés Soroksár
Az első félidő végén hátrányba került az NB II-es Soroksárt felkészülési mérkőzésen fogadó Vasas labdarúgócsapata, amely a második játékrészben Barkóczi Barnabás és Kovács Patrik góljával fordított és győzött 2–1-re.

Az NB I-be frissen feljutó Vasas felkészülési mérkőzésen fogadta a  másodosztályú Soroksárt szombat délelőtt a Fáy utcai sportcentrumban. A piros-kékek Facebook-oldalán megjelent beszámoló szerint a mérkőzés első félidejének utolsó percében Vattay Márton hatalmas távoli bombával szerzett vezetést a vendégeknek. A második félidőben aztán fordított a Vasas: a 65. percben Girsik Attila beadásából Barkóczi Barnabás fejelt a kapuba, majd három perccel később a Banó-Szabó Bence szögletét követő kavarodás után Kovács Patrik tíz méterről már a házigazdákat juttatta vezetéshez, s ezzel beállította a 2–1-es végeredményt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Vasas FC–Soroksár SC 2–1 (Barkóczi 65., Kovács P. 68., ill. Vattay 45.)

 

Vasas FC labdarúgó NB I felkészülés Soroksár
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