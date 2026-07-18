Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik nemcsak a Liverpool, hanem az egész Premier League egyik legjobban fizetett játékosa lett

K. T.K. T.
2026.07.18. 10:19
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Szoboszlai Dominik megdolgozik a pénzéért (Fotó: Getty)
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Szoboszai Dominik Liverpool FC Premier League
Pénteken vált hivatalossá, hogy Szoboszlai Dominik új szerződést írt alá a Liverpoollal.

A magyar válogatott és a Liverpool alapembere 2031-ig kötelezte el magát a „vörösökhöz”. Szoboszlai Dominik új szerződése nemcsak új végdátumot, hanem magasabb fizetést is tartalmaz. Sajtóhírek szerint az eddigi heti 120 ezer fontos fizetésének több mint a dupláját, 250 ezer fontot keres majd a székesfehérvári születésű játékos.

Szoboszlai Dominik ezzel a Liverpool egyik legjobban kereső játékosa lett, az egyik portál, a GiveMeSport szerint Virgil van Dijk (350 ezer font), Alexander Isak (300 ezer font) és Ryan Gravenberch (275 ezer font) mögött Cody Gakpóval holtversenyben negyedik a fizetési listán.

Egy másik oldal, a SalaryLeaks szerint ugyanezen a listán dobogós, sőt a Premier League-ben a tizenkettedik legjobb alapfizetés illeti meg Szoboszlai Dominikot, a kalkulált évi 13 millió fontos járandóságával.

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„Egyetlen jó játékost sem szeretnél elveszíteni, Szoboszlai Dominik pedig olyan kiemelkedő képességű futballista, aki köré lehet csapatot építeni.”

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„Két klublegenda ment el tőlünk, nagyon fognak hiányozni. Valakinek a helyükre kell lépni, és ha ez a feladat rám vár, készen állok rá.”

 

Szoboszai Dominik Liverpool FC Premier League
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