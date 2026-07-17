Nemzeti Sportrádió

„Gyászol a Real Madrid, miután a Pool felfedezte a szerződéshosszabbításnak nevezett ősi varázsigét” – szurkolói reakciók Szoboszlai hosszabbítására

M. B.M. B.
2026.07.17. 17:51
Fotó: Getty Images
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Liverpool Szoboszlai Dominik szurkolók kommentek Premier League
Mint ismeretes, a Liverpool szerződést hosszabbított magyar válogatott középpályásával, Szoboszlai Dominikkal. Cikkünkben a hírre érkező szurkolói reakciókból szemezgetünk.

„Ez a nyár legjobb átigazolási híre” – summázta gondolatait egy szurkoló a Redditen.

„Megizzadtunk, de ez egy óriási fogás. Remélhetőleg a szurkolók leszállnak róla a továbbiakban, már csak azért is, mert remek idényt tudhat maga mögött. Feldobott, hogy a legjobb éveire nálunk marad” – így egy másik drukker.

„Jövőbeli csapatkapitány” – mondta egy harmadik.

„A hátán vitte a Liverpoolt az előző idényben, s ez vélhetően a most következő évadban is így lesz” – írta valaki.

„Riválisként nem örülök neki, hogy hosszabbított” – jött a reakció a más csapatok hívei közül.

„Gyászba borult a Real Madrid, miután a Liverpool felfedezte a szerződéshosszabbításnak nevezett ősi varázsigét” – vont párhuzamot a bejelentés és a klubot a közelmúltban elhagyó játékosok között valaki.

„Érthető, a srác úgy húzta maga után a középpályát, mint egy rossz kerekű bevásárlókocsit” – jegyezte meg egy szurkoló az X-en.

„Vajon akkor is aláírt volna, ha Arne maradt volna az edző?” – tette fel a költőinek szánt kérdést egy másik.

„A Liverpoolnak nem kell újjáépítenie a középpályáját, Szoboszlai megtartása többet érhet egy százmilliós helyettesnél” – vélekedett egy harmadik.

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A Liverpool bejelentette, hosszabbított Szoboszlai Dominikkal

A középpályás 2031-ig írt alá, és továbbra is szeretne mindent megnyerni – a Bajnokok Ligáját is.

 

Liverpool Szoboszlai Dominik szurkolók kommentek Premier League
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