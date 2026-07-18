Nemzeti Sportrádió

Döntött az MLSZ: nem lesz általános hidratációs szünet

H. Á.H. Á.
2026.07.18. 18:45
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A vb-n egy csomót láttuk az ivószünetnek álcázott taktikai reklámszünetet, az NB I-ben nem lesz ilyen (Fotó: Getty Images)
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NB I hidratációs szünet szabályok
A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján megjelent közleményében tudatta, hogy csatlakozott az UEFA-hoz, vagyis a labdarúgás új, 2026. július 1-én hatályba lépő játékszabályai közül – amelyeket a Labdarúgás Szabályalkotó Testületének (IFAB) 140. éves közgyűlésén fogadtak el – csak azokat az új szabályokat vezeti be, amelyeket az európai szövetség is.

Vagyis ez azt jelenti, hogy a következő pontokban lesz változás az MLSZ égisze alatt szervezett labdarúgó-mérkőzések szabályaiban.

  •  A tévesen megítélt szögletrúgást felülvizsgálhatja a VAR, de kizárólag olyan rendkívül egyértelmű esetekben, amikor a VAR-vizsgálat azonnal, a játék újraindításának késleltetése nélkül lefolytatható.
  • A labda játékba kerülése előtti szabálytalanságok esetében, a megfelelő fegyelmi intézkedést meg kell hozni, és a szögletet vagy a szabadrúgást meg kell ismételni.
  • Az UEFA-hoz hasonlóan az MLSZ sem alkalmazza a FIFA egyes versenyein bevezetett általános hidratációs szünetet.
  • Ahogyan az UEFA, úgy az MLSZ sem alkalmazza azt a lehetőséget, hogy a száj eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében szabálytalanságnak minősüljön. Ugyanakkor az MLSZ közleményében kiemelik, ez a viselkedés sportszerűtlennek minősülhet, amely sárga lappal büntethető, „konfrontáció, reklamálás vagy hasonló helyzetek során.” Ha a mérkőzés után kiderül, hogy „a kommunikáció sértő, becsmérlő vagy gyalázkodó kifejezéseket és/vagy cselekményeket tartalmazott, az esetben a fegyelmi testület hoz megfelelő döntést”.
  • Az UEFA-hoz hasonlóan az MLSZ nem alkalmazza azt a lehetőséget, miszerint a játékvezető döntése ellen tiltakozva a pályáról való levonulás kiállítással büntetendő szabálytalanságnak számítana.

Az MLSZ közleménye további fontos pontosítást tartalmaz a kirúgások utáni, védőcsapat általi kezezéseket illetően: eddig eltérően ítélték meg egyes játékvezetők, hogy ha a védőcsapat egy játékosa elrúgta a labdát, majd egy csapattársa azt szándékosan kézzel érintette, akkor elvégzettnek tekinthető volt-e a kirúgás. A pontosítás szerint ilyen esetekben a kirúgás elvégzettnek tekintendő, és a helyes ítélet büntetőrúgás a támadó csapat javára.

Az MLSZ közleménye ide kattintva elolvasható!

 

NB I hidratációs szünet szabályok
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