Döntött az MLSZ: nem lesz általános hidratációs szünet

Vagyis ez azt jelenti, hogy a következő pontokban lesz változás az MLSZ égisze alatt szervezett labdarúgó-mérkőzések szabályaiban.

A tévesen megítélt szögletrúgást felülvizsgálhatja a VAR, de kizárólag olyan rendkívül egyértelmű esetekben, amikor a VAR-vizsgálat azonnal, a játék újraindításának késleltetése nélkül lefolytatható.

A labda játékba kerülése előtti szabálytalanságok esetében, a megfelelő fegyelmi intézkedést meg kell hozni, és a szögletet vagy a szabadrúgást meg kell ismételni.

Az UEFA-hoz hasonlóan az MLSZ sem alkalmazza a FIFA egyes versenyein bevezetett általános hidratációs szünetet.

Ahogyan az UEFA, úgy az MLSZ sem alkalmazza azt a lehetőséget, hogy a száj eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében szabálytalanságnak minősüljön. Ugyanakkor az MLSZ közleményében kiemelik, ez a viselkedés sportszerűtlennek minősülhet, amely sárga lappal büntethető, „konfrontáció, reklamálás vagy hasonló helyzetek során.” Ha a mérkőzés után kiderül, hogy „a kommunikáció sértő, becsmérlő vagy gyalázkodó kifejezéseket és/vagy cselekményeket tartalmazott, az esetben a fegyelmi testület hoz megfelelő döntést”.

Az UEFA-hoz hasonlóan az MLSZ nem alkalmazza azt a lehetőséget, miszerint a játékvezető döntése ellen tiltakozva a pályáról való levonulás kiállítással büntetendő szabálytalanságnak számítana.

Az MLSZ közleménye további fontos pontosítást tartalmaz a kirúgások utáni, védőcsapat általi kezezéseket illetően: eddig eltérően ítélték meg egyes játékvezetők, hogy ha a védőcsapat egy játékosa elrúgta a labdát, majd egy csapattársa azt szándékosan kézzel érintette, akkor elvégzettnek tekinthető volt-e a kirúgás. A pontosítás szerint ilyen esetekben a kirúgás elvégzettnek tekintendő, és a helyes ítélet büntetőrúgás a támadó csapat javára.

Az MLSZ közleménye ide kattintva elolvasható!