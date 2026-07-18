Lengyel és ukrán játékvezető a Ferencváros Európa-liga-selejtezőin

A Ferencváros csütörtökön a Twente otthonában folytatja Európa-liga-szereplését, és az összecsapást a 37 éves lengyel Damian Kos vezeti, aki 2024 óta nemzetközi kerettag, az előző idényben pedig a Konferencialiga főtábláján is levezette első mérkőzését. A visszavágóra ukrán játékvezetők érkeznek, a meccset a 35 éves Viktor Kopijevszkij dirigálja majd, aki 2020 óta FIFA-kerettag, és kétszer vezetett a Konferencialiga ligaszakaszában.

Az ETO FC a BL-selejtezős kiesés után a Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában folytatja, és a keddi, luxemburgi mérkőzését a 38 éves walesi Iwan Griffiths vezeti, aki 2017 óta a nemzetközi keret tagja. Griffiths az első körben az El-selejtezőben vezette a kolozsvári Universitatea és a Dinamo Kijev összecsapását; 2022-ben két meccsen fújt a Konferencialiga ligaszakaszában is. A visszavágóra ukrán bírók érkeznek a 37 éves Dmitro Kubriak vezetésével, aki a selejtező első fordulójában az OFK Petrovac–Zalgiris meccsen fújta a sípot. Az odesszai bíró még nem vezetett mérkőzést egyik nemzetközi kupasorozat főtábláján sem.

A Debrecen Pjunik elleni hazai selejtezőjét a mindössze 29 éves Jacob Karlsen vezeti, aki már 2024 óta nemzetközi kerettag. A dán bíró az első fordulóban a Linfield–Kalju meccsen működött közre, főtáblás mérkőzése még nincs. A visszavágó játékvezetői küldését még nem hozta nyilvánosságra az UEFA.

A Paks–Panathinaikosz mérkőzést Luka Bilbija vezeti. A 37 éves bíró 2021 óta nemzetközi kerettag, az első fordulóban a BL-ben vezette a Vityebszk–Universitatea Craiova selejtezőt. A bosnyák bíró két meccset dirigált a Konferencialiga főtábláján. A visszavágón Marc Nagtegaal működik közre, a holland bíró 2024 óta FIFA-kerettag, és az előző idényben bemutatkozott a Konferencialiga ligaszakaszában is.

Magyar játékvezetők is szerepet kapnak a második fordulóban, Bogár Gergő a BL-ben a Sturm Graz–Hearts, Csonka Bence a Kl-ben a GKS Katowice–Zsolna, Káprály Mihály pedig a Hibernian–Malisheve mérkőzést vezeti. Rúsz Márton Konferencialiga-mérkőzését még nem hozta nyilvánosságra az európai szövetség.