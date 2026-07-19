Már Mbappé áll a vb örökgóllövőlistája élén

Miután a teljesen őrült világbajnoki bronzmeccsen a szünetre 4-0-s hátrányba kerülő francia válogatott Kylian Mbappé révén a második félidő első felében az ivószünetig duplázott, s ezzel a Real Madrid csatára megelőzte Lionel Messit a világbajnokságok történelmének legtöbb gólját szerző játékosok listáján. A francia támadó előbb a 21. vb-góljával kiegyenlített, majd a 22. találatával átvette a vezetést. Az élen tehát Mbappé 22 góllal, mögötte Messi 21 találattal. A harmadik Miroslav Klose 16 góllal, az aktívak közül Harry Kane a 15 gólos Ronaldo mögött az 5. helyen áll 14 találattal holtversenyben Gerd Müllerrel.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS

FRANCIAORSZÁG–ANGLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Miami, Miami Stadion. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)

ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!