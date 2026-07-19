Nemzeti Sportrádió

Már Mbappé áll a vb örökgóllövőlistája élén

H. Á.H. Á.
2026.07.19. 00:42
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Mbappé 22. világbajnoki gólöröme (Fotó: Getty Images)
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Kylian Mbappé duplázott a világbajnoki bronzmérkőzésen Anglia ellen, s ezzel megszerezte 21. és 22. világbajnoki gólját, ezen a tornán pedig a kilencediket és a tizediket. Ezzel mind az örökrangsorban, mind a 2026-os torna góllövőlistáján megelőzte Lionel Messit.

Miután a teljesen őrült világbajnoki bronzmeccsen a szünetre 4-0-s hátrányba kerülő francia válogatott Kylian Mbappé révén a második félidő első felében az ivószünetig duplázott, s ezzel a Real Madrid csatára megelőzte Lionel Messit a világbajnokságok történelmének legtöbb gólját szerző játékosok listáján. A francia támadó előbb a 21. vb-góljával kiegyenlített, majd a 22. találatával átvette a vezetést. Az élen tehát Mbappé 22 góllal, mögötte Messi 21 találattal. A harmadik Miroslav Klose 16 góllal, az aktívak közül Harry Kane a 15 gólos Ronaldo mögött az 5. helyen áll 14 találattal holtversenyben Gerd Müllerrel.

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