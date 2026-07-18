Dembélé, Bellingham és Kane sem kezd – így állnak fel a franciák és az angolok a bronzmérkőzésre
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS
FRANCIAORSZÁG–ANGLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Stadion, 23 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Gusto, I. Konaté, Lacroix, Th. Hernandez – Rabiot, Zaire-Emery – Olise, Cherki, D. Doué – Kylian Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Barcola, O. Dembélé, Digne, L. Hernandez, Kanté, M. Koné, Koundé, Mateta, W. Saliba, Tchouaméni, M. Thuram, Upamecano
ANGLIA: D. Henderson – Quansah, Guéhi, Konsa, Spence – Eze, Rice, M. Rogers – Saka, Toney, Rashford. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: Pickford, Trafford (kapusok), E. Anderson, Jude Bellingham, Burn, Chalobah, A. Gordon, J. Henderson, R. James, Kane, Madueke, O'Reilly, Stones, Watkins