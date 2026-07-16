Az FTC két légiósa iránt is külföldről érdeklődnek – sajtóhír

Lorenzo Lepore olasz sportújságíró a hivatalos X-oldalán arról számolt be, hogy két török klub is ajánlatot tett a Ferencváros horvát játékosáért, Franko Kovacevicért. Emellett értesülései szerint szaúdi csapatok is érdeklődnek iránta.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: two Turkish clubs, from Super League, have made an official bid for Franko Kovacevic of Ferencvaros.



Saudi clubs are enquiring too.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ pic.twitter.com/M5KBES6vlC — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 16, 2026

Ugyancsak a zöld-fehérekhez kapcsolódó információ, hogy görög sajtóhírek szerint az előző idényben Görög Kupa-győztes OFI Kréta érdeklődik a bosnyák Kenan Kodro iránt. Az ulloi129.hu oldalhoz hasonlóan lapunk is úgy tudja, hogy a krétai klub érdeklődése valós.

A hírekkel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Franko Kovacevic (horvát), Kenan Kodro (bosnyák, OFI Kréta – Görögország)