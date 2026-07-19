Darts: Luke Littler kiváló átlagú győzelemmel kezdett a World Matchplayen

A 33. alkalommal kiírt versenyen a világranglista legjobb 16 helyezettje mellett az egyéves Pro Tour-rangsor legjobb 16 játékosa szerepel – előbbiek kiemeltek, s az utóbbiak közül kapnak ellenfelet.

Az idei torna első meccsén gond nélkül érvényesült a papírforma: a nyolcadik kiemelt Josh Rock azonnal elvette Luke Woodhouse kezdését, ami később megismételt még kétszer. Az északír játékos több mint 50 százalékos hatékonysággal dobta a kiszállókat, s ezen az estén ez is elegendő volt a 10–4-es sikerhez.

A második meccs viszont egészen más mederben zajlott: Ugyan a 9. kiemelt, korábbi kétszeres vb-elődöntős Stephen Bunting – Rockhoz hasonlóan – azonnali brékkel kezdett, sőt a szett közepén duplabrékelőnybe is került, mégsem tudta lezárni a mérkőzést – ekkor még. Ellenfele, a tornán újonc holland Niels Zonneveld zsinórban négy leget nyerve 9–8-ra átvette a vezetést, de ő sem tudott élni a lehetőséggel. Végül a felek kimerítették a maximum legszámot, így 12–12 után jöhetett a hirtelen halál, amelyben Zonneveldnek kedvezett, hogy ő kezdett, de a nagy tét miatt megremegett a keze, s így végül Bunting örülhetett a továbbjutásnak.

A folytatásban is egy újonc lépett a táblához, akinek előzetesen még kevesebb esélyt lehetett adni, a német Nico Springer ellenfele ugyanis a világranglistát vezető, kétszeres világbajnok Luke Littler volt. A vb-cím mellett a World Matchplayen is címvédő 19 éves angol történtelmet írhat a tornán, hiszen, ha idén is eljut a döntőig, világranglistapontjainak száma meghaladja a hárommilliót - ilyesmire még nem volt korábban példa a PDC-nél. Ennek szellemében aztán – ahogy az első két meccsen – ezúttal is a kiemelt került brékelőnybe, mégpedig az első adandó alkalommal. Springer viszont rögtön visszavágott, s a tizedik legig az azonnali brékváltást még kétszer megismételték a felek. Innen, vagyis 5–5-től kezdve aztán Littler már csak egy leget engedett Springernek, s végül megnyugtató 10–6-os győzelemmel lépett a következő fordulóba – mégpedig a nap legmagasabb átlagával, 109.53-mal.

Zárásként a 16. kiemelt Nathan Aspinall Joe Cullen ellen lépett színpadra. Az első öt legben mindketten stabilan hozták a kezdéseiket – sokat sejtetett, hogy a remekül tömegező Aspinall egy 167-es kiszállót is beszórt ekkor, majd sorozatban négy leget is megnyert. Ezzel még úgy is megalapozta a sikerét, mert Cullen ugyan brékelte őt kétszer is, mégsem tudta mögé tenni a saját kezdését egyik alkalommal sem, így végül egy újabb hátsó pályáról megnyert leg után a kétszeres vb-elődöntős 35 éves angol 10–5-re győzve lépett tovább.

DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

1.FORDULÓ (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír, 8., 90.42)–Luke Woodhouse (angol, 88.83) 10–4

Stephen Bunting (angol, 9., 94.49)–Niels Zonneveld (holland, 91.29) 13–12

Luke Littler (angol, 1. kiemelt, 109.53)–Niko Springer (német, 97.65) 10–6

Nathan Aspinall (angol, 16., 105.32)–Joe Cullen (angol, 95.79) 10–5