„Olyan, mintha fél kézzel kellene harcolnom” – Russell a Mercedesre fogja a hátrányát

Noha Andrea Kimi Antonelli az első szakasz végén 415 ezredmásodperces hátránnyal csak a nyolcadik helyen zárt, és az utolsó, mindent eldöntő szakasz első próbálkozásait követően sem az ő neve állt az időlista élén, miközben a Red Bull is mindent megtett, hogy elorozza tőle az első helyet, az olasz mégis magabiztos előnnyel szerezte meg szezonbeli, egyben pályafutása hatodik pole pozícióját Spa-Francorchamps-ban.

Az egyéni bajnoki összetettet vezető versenyző előtt így minden adott ahhoz, hogy vasárnap növelje 25 pontos előnyét, hiszen legközelebbi riválisa, George Russell csak a harmadik rajtkockát szerezte meg. „Nagyszerű érzés, hogy megszereztem a pole pozíciót. Nem volt egyszerű időmérő, a pálya folyamatosan változott. Ugyanakkor körről körre javulni tudtunk, és végül meglett az első hely, aminek nagyon örülök. Holnap azonban új nap következik. Max (Verstappen) indul mellőlem, ezért nagyon fontos lesz, hogy jól rugaszkodjak el, és hogy az élen érkezzek meg az ötös kanyarba.”

„Az utolsó köröm rendben volt, különösen a második szektorban tudtam sokat előrelépni, így összességében jó próbálkozás volt. Persze itt-ott még maradt benne egy kevés, de így is elégedett vagyok. A futamon az a célom, hogy jól rajtoljak, aztán remek tempót diktáljak. A gumikopás jelentős lesz, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam. Jó móka lesz!” – tekintett előre Antonelli, aki tavaly egyetlen pontot sem szerzett Belgiumban.

Verstappen már az első pillanattól fogva úgy érezte, hogy jól mozog a Red Bull Belgiumban, és a holland a csapat remek taktikája, és Isack Hadjar kifogástalan szélárnyákja révén még a pole-ért is harcba szállhatott. Noha a négyszeres világbajnok végül 304 ezreddel elmaradt, az első soros rajt így is felülmúlta a várakozásait, és tudja, a futamon valószínűleg hátrafelé kell majd figyelnie.

„Határozottan sokat segített a szélárnyák, hiszen különben most nem állnék itt. Szerintem valahol a hatodik hely környékén végeztem volna. Isack nagyszerű munkát végzett annak tudatában, hogy hátrasorolják: az utolsó szektorban végig szélárnyékot húzott nekem, és ennek köszönhető, hogy megszereztem a második helyet. Azt hiszem, vasárnap inkább a visszapillantó tükreimet kell fürkésznem, de legalább az időmérőn nagyon jó eredményt értünk el.”

„Az autó egész hétvégén meglehetősen jó volt, még ha nem is voltunk azon a szinten, amit Kimi diktált. Ugyanakkor elégedettek vagyunk azzal, hogy csapatként ilyen remekül hajtottuk végre az időmérőt, és sikerült az első sorba kvalifikálnunk. Ezen a pályán mindig nehéz a gumikkal a hosszú etapok miatt. Mindent megteszek, és meglátjuk, sikerül-e tartani a lépést a körülöttünk lévőkkel.”

A McLaren nem hozott fejlesztést az idény tizedik állomására, így a nyitó napot másodikként záró Lando Norris nem számított túl sok jóra Spában, ráadásul tisztában volt vele, hogy tíz hellyel hátrébb is sorolják vasárnap. A címvédő ugyanakkor szombaton is remek tempót mutatott, és sokáig úgy tűnt, akár a rajtelsőség megszerzésére is lehet esélye, hiszen az első Q3-as körök után az ő nevével kezdődött az időlista.

Norris 422 ezred lemaradással harmadikként végzett, és a hátrasorolása után a 12. helyről várhatja a piros lámpák kialvását vasárnap. „Nem igazán nyúltunk az autóhoz, de ezen a pályán valamivel gyorsabbak vagyunk. Jó érzés itt állni, az már kevésbé, hogy tudom, vasárnap tíz hellyel hátrábbról fogok indulni. Kár, hogy nem rajtolhatok tényleg a harmadik pozícióból, mert jó lett volna megküzdeni ezekkel a srácokkal, de így is a lehető legtöbbet hoztuk ki a helyzetből.”

„Ettől függetlenül nagyon jól sikerült az időmérő, és az utolsó köröm is. Őszintén szólva egész hétvégén elégedett voltam. Ez valamennyire hazai verseny számomra is, ami mindig ad egy kis pluszt, és eddig végig jól teljesítettem. Remélhetőleg jó versenyünk lesz, és még szórakozni is tudunk egy kicsit. Az a terv, hogy felzárkózzak a mezőnyben” – mondta a helyszínen tavaly diadalmaskodó Norris.

A címvédő hátrasorolásával George Russell lép előre a harmadik pozícióba. A Mercedes pilótája egész hétvégén egyértelmű hátrányban volt a csapattársával szemben, így ez az eredmény összességében kedvező a szempontjából. A brit ugyanakkor rámutatott, rajta kívül álló ok miatt van ilyen nagy lemaradásban, és kiemelte, nem a vezetési stílusából fakadt a különbség, nem a csapattárs gazdálkodik jobban az energiával, hanem más miatt veszít rengeteg időt az egyenesben.

„Silverstone után mi is ezt gondoltuk, hogy a vezetési stílusban és a technikában rejlik a különbség, de végül arra jutottunk, hogy nem erről van szó. Mindent megváltoztattunk.A harmadik szakaszban négy tizedet veszítettem az egyenesekben. Frusztráló. Ezen a hétvégén minden egyes kör után úgy jöttem vissza a garázsba, hogy két-, négy-, sőt öt tizedmásodperces hátrányt láttam. A második szabadedzésen hét tized volt a hátrányom.”

„A csapat nagyon keményen dolgozik azon, hogy kiderítse, mi áll a háttérben. Igazából már Ausztriában is voltak jelek, de mindig azt hittük, hogy tudjuk az okát. Silverstone-ban három és fél tizedet veszítettünk a sprintidőmérőn, de azt hittük, megtaláltuk a problémát. Ugyanaz a folyamat ismétlődik: azt hisszük, megtaláltuk az okot, változtatunk rajta, majd kiderül, hogy mégsem. Ezután azt gondoljuk, talán a vezetési stílus a gond. Én is azt hittem, hogy azon múlik. Őszintén szólva csütörtökön még azt mondtam, a vezetési stílusban kell keresni a választ. Változtattam rajta, de kiderült, hogy nem ez a probléma.”

Russell vasárnap így is a győzelmet veszi célba. „Természetesen a győzelem a cél. Bármi megtörténhet. Az igazság azonban az, hogy a legjobb időkben is óriási feladat, hogy felvegyem a harcot a csapattársammal, aki elképesztően vezet, és jelenleg fantasztikus munkát végez. Ugyanakkor fej fej mellett magabiztos vagyok abban, hogy képes vagyok legyőzni.”

„De amikor úgy érzed, mintha fél kézzel kellene harcolnod, az már egészen más helyzet. Silverstone-ban is ezzel a problémával versenyeztem, mégis második lettem. Remélem, holnap is sikerül együtt élni ezzel a gonddal, és jó eredményt érünk el, miközben igyekszünk megtalálni a megoldást a jövő heti Magyar Nagydíjra.”

Lewis Hamilton a hétvége korábbi részében jobb tempót diktált, mint Charles Leclerc, de az egyik legrosszabb pillanatban, a harmadik szabadedzés végén törte össze a Ferrarit. Bár a csapat időben elkészült az autójával, kicserélte a hátsó szárnyat, a padlólemezt, a váltót és a felfüggesztést is, nem volt százszázalékos állapotban az időmérőn. A helyszínen már öt győzelmet arató hétszeres bajnok Norris hátrasorolás után az ötödik pozícióból várhatja a rajtot, míg márkatársa a negyedik lett.

„Más érzés volt vezetni az autót. A srácok fantasztikus munkát végeztek, hogy kijavítsák az autót a harmadik tréning után. Akkor remekül működött a kocsi, és nagyon magabiztosnak éreztem magam. De az azért nem gondoltam, hogy a pole pozícióért harcolhatunk, mert a Mercedes szerintem túl gyors.”

„Ugyanakkor úgy érzem, azzal az autóval, amely a harmadik edzésen a rendelkezésemre állt, akár a harmadik hely is meglehetett volna. Az időmérőn viszont hiányzott belőle néhány tizedmásodperc. A kocsi nem volt teljesen ugyanaz, mint amivel korábban mentem, de megpróbáltam a lehető legtöbbet kihozni abból, amim volt.”

„Nem tudom pontosan, mekkora a hátrányunk. Leginkább az utolsó szektorban veszítettünk, és az tisztán a motorerőn múlik. Az első szektorban is maradt egy kevés, de egyszerűen nagyon gyorsak. Erre ezen a pályán számítottunk is. Tudtuk, hogy itt rendkívül erősek lesznek, és valóban azok is. A kvalifikáción pedig úgy tűnik, mindig van még egy kis plusz bennük a többiekhez képest. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a versenyen előrébb tudunk lépni. Mindent bele fogok adni, hogy utolérjük őket.”

Leclerc úgy érzi, Belgiumban akkora volt a hátrányuk, amire előzetesen Silverstone-ban is számítottak, és megosztotta, az időmérő végén a sárga zászló miatt nem tudott javítani. „Ez sokkal inkább megfelel annak, amire Silverstone-ban és itt is számítottunk. Az ottani tempó ebből a szempontból egy kicsit kilógott a sorból. Itt már sokkal inkább azt kaptuk, amire előzetesen számítottunk. Kicsit csalódott vagyok az utolsó köröm miatt, mert volt egy sárga zászló, ami elvileg a bokszbejárat miatt volt érvényben, de szerintem túlságosan is látható volt a pályáról. Emiatt talán veszítettem egy pozíciót. Nem hiszem, hogy sokkal jobb köridőt futottam volna, de egy hellyel előrébb végezhettem volna.”

„A Mercedeshez képest egyszerűen a nyers teljesítmény a különbség. Ezen a téren jelenleg ők állnak jobban. A tapadásra érzékeny pályákon erősek vagyunk, viszont szenvedünk ott, ahol a motorerő számít igazán. Most ráadásul a kanyarokban is nagyon erősek voltak. Jelenleg rendkívül jó csomaggal rendelkeznek, nekünk pedig arra kell koncentrálnunk, hogy azokon a pályákon, amelyek kedveznek nekünk, a lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amink van.”



BELGA NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:44.361 átlag: 6.6 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:44.678 0.317 mp h. 3. Lando Norris* brit McLaren-Mercedes 1:44.801 0.440 4. George Russell brit Mercedes 1:44.869 0.508 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:44.893 0.532 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:44.895 0.534 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:45.016 0.655 8. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:45.143 0.782 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:45.628 1.267 10. Isack Hadjar** francia Red Bull-Ford - 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:46.120 0.978 12. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:46.331 1.189 13. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:46.392 1.250 14. Nico Hülkenberg német Audi 1:46.671 1.529 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:46.777 1.635 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:47.113 1.248 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:47.120 1.255 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:47.801 1.936 19. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:47.823 1.958 20. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:47.971 2.106 21. Fernando Alonso** spanyol Aston Martin-Honda 1:50.002 4.137 22. Lance Stroll* kanadai Aston Martin-Honda 1:50.177 4.312 *: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.

**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:45.865 1. Antonelli 1:45.142 2. Verstappen 1:45.930 2. Leclerc 1:45.397 3. Hadjar 1:46.062 3. Norris 1:45.454 4. Hamilton 1:46.124 4. Hamilton 1:45.543 5. Russell 1:46.185 5. Verstappen 1:45.589 6. Lindblad 1:46.191 6. Lindblad 1:45.629 7. Leclerc 1:46.278 7. Piastri 1:45.671 8. Antonelli 1:46.304 8. Russell 1:45.689 9. Piastri 1:46.433 9. Hadjar 1:45.823 10. Lawson 1:46.501 10. Bortoleto 1:46.082 11. Bortoleto 1:46.609 11. Lawson 1:46.120 12. Gasly 1:46.679 12. Gasly 1:46.331 13. Colapinto 1:46.795 13. Colapinto 1:46.392 14. Hülkenberg 1:46.893 14. Hülkenberg 1:46.671 15. Sainz 1:47.080 15. Sainz 1:46.777 16. Bearman 1:47.113 16. Bearman 1:46.779 17. Albon 1:47.120 18. Ocon 1:47.801 19. Bottas 1:47.823 20. Pérez 1:47.971 21. Alonso 1:50.002 22. Stroll 1:50.177