Lang Ádám: Félre kell tennem az érzelmeimet a győriek elleni meccsen



Ha valakire, Lang Ádámra biztosan különleges mérkőzésre vár vasárnap este: a Debreceni VSC 33 éves, 70-szeres válogatott belső védője korábbi egyesülete, az ETO FC ellen lép pályára, amellyel a 2012–2013-as bajnoki idényben aranyérmet szerzett.

„Győrhöz különleges érzelmek kötnek, három évet futballoztam az ETO-ban, s könnyen lehet, ha kétezertizenötben nem sorolják vissza a klubot az NB III-ba, még tovább maradtam volna – mondta lapunknak a DVSC futballistája, aki 2012 és 2015 nyara között tartozott a zöld-fehér klub kötelékébe. – Nagyon szerettem ott játszani! Igaz, az első idényemben, tizenkilenc-húsz évesen, amikor bajnoki címet szereztünk, négy mérkőzésen kaptam szerepet, de így is rengeteget fejlődtem. Bár leginkább az ETO második, NB II-es csapatában játszottam, a felnőttekkel készültem, s nagyon sokat ellestem az akkori két belső védőtől, Takács Ákostól és Lipták Zoltántól, no meg Djordje Kambertől is, aki a középpályán szerepelt, csak vészmegoldásként kellett időnként a védelem tengelyében játszania. A vezetőedzőről, Pintér Attiláról nem is beszélve: nélküle a klub negyedik bajnoki aranyérme nem születhetett volna meg! Mert bár jó képességű játékosaink voltak, a csapatvédekezést tökéletesen megszervezte, mindenki tudta, hol a helye, mi a feladata, ezt rengeteget gyakoroltuk. Megkövetelte a munkát, hasznos információkkal látott el bennünket, nagyszerű szakembernek tartom. Évente összejövünk egyszer, nosztalgiázunk, jó viszonyt ápolok korábbi játékostársaim közül például Koltai Tamással, Dudás Ádámmal, Völgyi Dániellel vagy éppen Lipták Zoltánnal, aki jelenleg az ETO pályaedzője. Fantasztikus érzés arra a bajnokcsapatra visszaemlékezni, hihetetlen, hogy ez már tizenhárom éve történt – vasárnap este azonban félre kell tennem az érzelmeimet, a DVSC sikeréért dolgozom és teszek meg mindent.”

A tét pedig óriási: az ETO hajt az aranyéremre (a Ferencváros hárompontos lemaradással követi az éllovast), míg a DVSC versenyben van a bronzért.

„Az ETO kombinatív futballt játszik, nem rugdossa el a labdát, játékosai sokat futnak. Mindkét csapat nyomás alatt játszik vasárnap, nagy a tét! Az eddigi két idénybeli bajnokink izgalmasan alakult, Debrecenben egy-egy, Győrben kettő-kettő lett a végeredmény, hasonlóan jó meccsre számítok vasárnap is. Sorsunk a saját kezünkben van, nem kell számolgatnunk, inkább el kell bírnunk ezt a nyomást. Minden rajtunk múlik, és ez jó érzés.”

Legutóbb nem a fiatal Erdélyi Benedek, hanem a rutinosabb, a télen érkező Demjén Patrik állt a kapuban a DVTK elleni (5–0) bajnokin. Kérdés, ezt hogyan élte meg a védő.

„A hátvédek nem tulajdonítottak ennek nagy jelentőséget, hiszen mind a ketten értik a futballt, jó kapusok, az edzéseken már nagyon jól megismertük egymást. A védekező feladatunkat ez nem befolyásolja – így lesz ez az ETO ellen is, bárki is kapjon szerepet.”