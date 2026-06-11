Los Angeles 2028: a legendás Griffith Obszervatóriumnál lesz a kerékpáros versenyek befutója

A Griffith Obszervatóriumnál lesz a a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok férfi és női országúti kerékpárversenyeinek befutója. Az ötkarikás játékok szervezőbizottságának bejelentése szerint a mezőnyviadal rajtja a szintén legendás tengerparti részen, a Venice Beach-en lesz majd. Bár a teljes útvonalat csak később hozzák nyilvánosságra, a most közölt információval eldőlt, hogy a hajrában emelkedő vár a bringásokra.

Nemcsak a mezőnyverseny, hanem az időfutam is az obszervatóriumnál zárul majd, annak a számnak a startja a városi állatkertnél lesz. Utóbbi viadalokat július 19-én rendezik, míg a mezőnyversenyekre július 22-én és 23-án kerül sor.

A Griffith Obszervatórium nagyjából 340 méter magasan fekszik a Hollywood Hills kerületben, ott, ahol a filmvilág központjának szimbólumául szolgáló „Hollywood” felirat is megtalálható. A csillagvizsgáló a turisták körében is rendkívül népszerű, a magaslatról ugyanis nagyszerű kilátás nyílik Los Angeles belvárosára.