Erste Liga: egyik legjobb csatárával hosszabbított a DEAC

„Jól érzem magam a városban és a csapatban, motivált vagyok, szeretnék segíteni abban, hogy minél jobb eredményeket érjünk el a következő idényben. Azt hiszem, az elmúlt szezonban voltak pozitív pillanatok és bőven akadtak kihívások is. Csapatként sok helyzetben megmutattuk a karakterünket, de természetesen vannak dolgok, amiket jobban is csinálhattunk volna. Fontos, hogy fizikailag és mentálisan is megfelelő állapotban térjek vissza” – mondta Kulesov, aki a DEAC-tól 2022-ben a DVTK-hoz igazolt, ám tavaly visszatért Debrecenbe.

A 2025–2026-os idényben az Erste Liga alapszakaszában harminc mérkőzésen öt gólt lőtt, tíz gólpasszt adott, azaz 15 pontot szerzett. A rájátszásban hét összecsapáson a mérlege egy gól, két assziszt és három pont. Az ob I-es playoffban hat meccsen két gólpassz szerepelt a neve mellett. A Magyar Kupában négy találkozón jutott szerephez és egyszer talált be. A DEAC az elmúlt két évadban ezüstérmes volt az ob I-ben.