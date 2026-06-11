Vb 2026: ki nyeri a tornát? A ranglistán Messiék, a keretértékben a franciák állnak az élen, a bukiknál a spanyolok a favoritok
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) idei évtől sűrűbben frissített világranglistája alapján három válogatott kiemelkedik a mezőnyből: az élen a Lionel Messi vezette címvédő argentinokat, a második helyen az Európa-bajnok spanyolokat, míg a harmadikon a négy éve vb-döntős franciákat találjuk. A sorban az angolok következnek – ők négyen rendelkeznek több mint 1800 ponttal. Az első nyolcban a négy évvel ezelőtti, katari vb előtti állapothoz képest egyetlen változás történt: Belgium (most a 9.) kikerült onnan, a 2022-es világbajnokságon negyedikként záró Marokkó (7.) pedig bekerült oda.
|Rangsor
|Ország
|FIFA-helyezés
|Pontszám
|1.
|Argentína
|1.
|1877.27
|2.
|Spanyolország
|2.
|1874.71
|3.
|Franciaország
|3.
|1870.70
|4.
|Anglia
|4.
|1828.02
|5.
|Portugália
|5.
|1767.85
|6.
|Brazília
|6.
|1765.86
|7.
|Marokkó
|7.
|1755.10
|8.
|Hollandia
|8.
|1753.57
|9.
|Belgium
|9.
|1742.24
|10.
|Németország
|10.
|1735.77
|11.
|Horvátország
|11.
|1714.87
|12.
|Kolumbia
|13.
|1698.35
|13.
|Mexikó
|14.
|1687.48
|14.
|Szenegál
|15.
|1684.07
|15.
|Uruguay
|16.
|1673.07
|16.
|Egyesült Államok
|17.
|1671.23
A Transfermarktnál a játékosok átlagos értéke alapján 58.58 millió euróval a franciák a legerősebbek, itt az angolok a másodikok (52.43), a spanyolok a harmadikok (47.03). A brazilok (35.7) csak hatodikok, míg az argentinoknak be kell érniük a hetedik pozícióval (31.3). Az első nyolcban most is ugyanazok az országok tűnnek fel, mint négy éve, legfeljebb a helyezések térnek el. A 48 csapatos mezőny utolsó négy helyén most Curacaót (991 ezer), Irakot (815), Jordániát (781) és Katart (766) találjuk.
|Rangsor
|Ország
|A játékosok átlagos értéke
(millió euró)
|1.
|Franciaország
|58.58
|2.
|Anglia
|52.43
|3.
|Spanyolország
|47.03
|4.
|Portugália
|38.67
|5.
|Németország
|36.42
|6.
|Brazília
|35.70
|7.
|Argentína
|31.30
|8.
|Hollandia
|29.01
|9.
|Norvégia
|22.69
|10.
|Belgium
|21.06
|11.
|Elefántcsontpart
|20.08
|12.
|Marokkó
|19.17
|13.
|Szenegál
|18.39
|14.
|Törökország
|18.22
|15.
|Svédország
|15.62
|16.
|Horvátország
|14.90
Az első számú hazai fogadóirodánál, a Tippmixprónál a vb két legnagyobb favoritja Spanyolország és Franciaország, az előbbi végső győzelmére a csütörtök délelőtti állapot szerint 5.50-szeres, míg az utóbbiéra kereken hatszoros pénzt fizetnek. A harmadik legesélyesebbnek Angliát találják (8.25), majd a sorban holtversenyben Brazília és Portugália jön (9.25–9.25). A legutóbbi győztes Argentína itt csak hatodik (10.00), amelyet Németország (15.50), Hollandia (20.00) és Norvégia (30.00) követ.
A sor végén a Zöld-foki-szigeteket, Jordániát, Haitit és Curacaót találjuk, mindegyikük végső győzelmére 2000-szeres pénz kínálnak.
A magyar oddsmesterek a legnagyobb valószínűséget a spanyol–angol és a spanyol–argentin döntőre látnak, mindkettő egyaránt 14.50-szeres nyereményt ígér. A harmadik helyre a spanyol–brazil (16.50), a negyedikre a francia–angol (17.00) párosítás került.
|Rangsor
|Ország
|Nyereményszorzó a vb-győzelemre
|1.
|Spanyolország
|5.50
|2.
|Franciaország
|6.00
|3.
|Anglia
|8.25
|4–5.
|Brazília
|9.25
|Portugália
|9.25
|6.
|Argentína
|10.00
|7.
|Németország
|15.50
|8.
|Hollandia
|20.00
|9.
|Norvégia
|30.00
|10–11.
|Belgium
|40.00
|Kolumbia
|40.00
|12–13.
|Japán
|50.00
|Marokkó
|50.00
|14.
|Mexikó
|60.00
|Egyesült Államok
|60.00
|Uruguay
|60.00
Összességében a három különböző lista alapján a franciák és a spanyolok tűnnek a legerősebbnek, mindkét ország válogatottja egy első, egy második és egy harmadik helyezést tud felmutatni, míg az angoloknak egy második, egy harmadik és egy negyedik helyük van. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy a torna kimenetelét egyéb tényezők – akklimatizáció, a játékosok fizikai állapota, motiváltsága és a csapatszellem (valamint az egyenes kieséses szakasz ágainak alakulása – a szerk.) – is befolyásolják, ráadásul az amerikai földrészen európai csapatnak eddig csak egyszer, 2014-ben Brazíliában Németországnak sikerült világbajnoki címet nyernie.