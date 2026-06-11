Vb 2026: ki nyeri a tornát? A ranglistán Messiék, a keretértékben a franciák állnak az élen, a bukiknál a spanyolok a favoritok



A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) idei évtől sűrűbben frissített világranglistája alapján három válogatott kiemelkedik a mezőnyből: az élen a Lionel Messi vezette címvédő argentinokat, a második helyen az Európa-bajnok spanyolokat, míg a harmadikon a négy éve vb-döntős franciákat találjuk. A sorban az angolok következnek – ők négyen rendelkeznek több mint 1800 ponttal. Az első nyolcban a négy évvel ezelőtti, katari vb előtti állapothoz képest egyetlen változás történt: Belgium (most a 9.) kikerült onnan, a 2022-es világbajnokságon negyedikként záró Marokkó (7.) pedig bekerült oda.

Rangsor Ország FIFA-helyezés Pontszám 1. Argentína 1. 1877.27 2. Spanyolország 2. 1874.71 3. Franciaország 3. 1870.70 4. Anglia 4. 1828.02 5. Portugália 5. 1767.85 6. Brazília 6. 1765.86 7. Marokkó 7. 1755.10 8. Hollandia 8. 1753.57 9. Belgium 9. 1742.24 10. Németország 10. 1735.77 11. Horvátország 11. 1714.87 12. Kolumbia 13. 1698.35 13. Mexikó 14. 1687.48 14. Szenegál 15. 1684.07 15. Uruguay 16. 1673.07 16. Egyesült Államok 17. 1671.23 ERŐSORREND A FIFA VILÁGRANGLISTÁJA ALAPJÁN

A Transfermarktnál a játékosok átlagos értéke alapján 58.58 millió euróval a franciák a legerősebbek, itt az angolok a másodikok (52.43), a spanyolok a harmadikok (47.03). A brazilok (35.7) csak hatodikok, míg az argentinoknak be kell érniük a hetedik pozícióval (31.3). Az első nyolcban most is ugyanazok az országok tűnnek fel, mint négy éve, legfeljebb a helyezések térnek el. A 48 csapatos mezőny utolsó négy helyén most Curacaót (991 ezer), Irakot (815), Jordániát (781) és Katart (766) találjuk.

Rangsor Ország A játékosok átlagos értéke

(millió euró) 1. Franciaország 58.58 2. Anglia 52.43 3. Spanyolország 47.03 4. Portugália 38.67 5. Németország 36.42 6. Brazília 35.70 7. Argentína 31.30 8. Hollandia 29.01 9. Norvégia 22.69 10. Belgium 21.06 11. Elefántcsontpart 20.08 12. Marokkó 19.17 13. Szenegál 18.39 14. Törökország 18.22 15. Svédország 15.62 16. Horvátország 14.90 ERŐSORREND A JÁTÉKOSOK ÁTLAGOS TRANSFERMARKT-ÉRTÉKE ALAPJÁN

Az első számú hazai fogadóirodánál, a Tippmixprónál a vb két legnagyobb favoritja Spanyolország és Franciaország, az előbbi végső győzelmére a csütörtök délelőtti állapot szerint 5.50-szeres, míg az utóbbiéra kereken hatszoros pénzt fizetnek. A harmadik legesélyesebbnek Angliát találják (8.25), majd a sorban holtversenyben Brazília és Portugália jön (9.25–9.25). A legutóbbi győztes Argentína itt csak hatodik (10.00), amelyet Németország (15.50), Hollandia (20.00) és Norvégia (30.00) követ.

A sor végén a Zöld-foki-szigeteket, Jordániát, Haitit és Curacaót találjuk, mindegyikük végső győzelmére 2000-szeres pénz kínálnak.

A magyar oddsmesterek a legnagyobb valószínűséget a spanyol–angol és a spanyol–argentin döntőre látnak, mindkettő egyaránt 14.50-szeres nyereményt ígér. A harmadik helyre a spanyol–brazil (16.50), a negyedikre a francia–angol (17.00) párosítás került.

Rangsor Ország Nyereményszorzó a vb-győzelemre 1. Spanyolország 5.50 2. Franciaország 6.00 3. Anglia 8.25 4–5. Brazília 9.25 Portugália 9.25 6. Argentína 10.00 7. Németország 15.50 8. Hollandia 20.00 9. Norvégia 30.00 10–11. Belgium 40.00 Kolumbia 40.00 12–13. Japán 50.00 Marokkó 50.00 14. Mexikó 60.00 Egyesült Államok 60.00 Uruguay 60.00 ERŐSORREND A HAZAI FOGADÓIRODÁNÁL, A TIPPMIXPRÓNÁL (csütörtök 9 órai állás)

Összességében a három különböző lista alapján a franciák és a spanyolok tűnnek a legerősebbnek, mindkét ország válogatottja egy első, egy második és egy harmadik helyezést tud felmutatni, míg az angoloknak egy második, egy harmadik és egy negyedik helyük van. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy a torna kimenetelét egyéb tényezők – akklimatizáció, a játékosok fizikai állapota, motiváltsága és a csapatszellem (valamint az egyenes kieséses szakasz ágainak alakulása – a szerk.) – is befolyásolják, ráadásul az amerikai földrészen európai csapatnak eddig csak egyszer, 2014-ben Brazíliában Németországnak sikerült világbajnoki címet nyernie.