Elindult az MKOSZ podcastja, Dávid Kornél volt az első vendég
Új műsorral jelentkezett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ): útjára indult a KosárKaszt című podcast, amely a tervek szerint havonta új epizódokkal jelentkezik. (x)
A sorozat első vendége Dávid Kornél, a 127-szeres magyar válogatott korábbi kosárlabdázó, aki mindmáig az egyetlen magyar játékos, aki pályára lépett az észak-amerikai profi ligában, az NBA-ben.
A beszélgetés során szó esett Dávid Kornél pályafutásának legfontosabb állomásairól, az NBA-ben szerzett tapasztalatairól, a magyar kosárlabda jelenlegi helyzetéről, valamint arról is, milyen lehetőségek várhatnak a sportág következő generációjára.
Az MKOSZ közlése szerint az adásban személyes történetek, kulisszatitkok és szakmai vélemények is elhangzanak, emellett a korábbi kiválóság villámkérdésekre is válaszolt.
A teljes epizód az MKOSZ YouTube- és Spotify-csatornáján érhető el.
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