Elindult az MKOSZ podcastja, Dávid Kornél volt az első vendég

A sorozat első vendége Dávid Kornél, a 127-szeres magyar válogatott korábbi kosárlabdázó, aki mindmáig az egyetlen magyar játékos, aki pályára lépett az észak-amerikai profi ligában, az NBA-ben.

A beszélgetés során szó esett Dávid Kornél pályafutásának legfontosabb állomásairól, az NBA-ben szerzett tapasztalatairól, a magyar kosárlabda jelenlegi helyzetéről, valamint arról is, milyen lehetőségek várhatnak a sportág következő generációjára.

Az MKOSZ közlése szerint az adásban személyes történetek, kulisszatitkok és szakmai vélemények is elhangzanak, emellett a korábbi kiválóság villámkérdésekre is válaszolt.

A teljes epizód az MKOSZ YouTube- és Spotify-csatornáján érhető el.