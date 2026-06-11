Nemzeti Sportrádió

Elindult az MKOSZ podcastja, Dávid Kornél volt az első vendég

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.06.11. 17:30
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Dávid Kornéllal indult el az MKOSZ új sorozata (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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Dávid Kornél KosárKaszt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége podcast
Új műsorral jelentkezett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ): útjára indult a KosárKaszt című podcast, amely a tervek szerint havonta új epizódokkal jelentkezik. (x)

A sorozat első vendége Dávid Kornél, a 127-szeres magyar válogatott korábbi kosárlabdázó, aki mindmáig az egyetlen magyar játékos, aki pályára lépett az észak-amerikai profi ligában, az NBA-ben.

A beszélgetés során szó esett Dávid Kornél pályafutásának legfontosabb állomásairól, az NBA-ben szerzett tapasztalatairól, a magyar kosárlabda jelenlegi helyzetéről, valamint arról is, milyen lehetőségek várhatnak a sportág következő generációjára.

Az MKOSZ közlése szerint az adásban személyes történetek, kulisszatitkok és szakmai vélemények is elhangzanak, emellett a korábbi kiválóság villámkérdésekre is válaszolt.

A teljes epizód az MKOSZ YouTube- és Spotify-csatornáján érhető el.

 

Dávid Kornél KosárKaszt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége podcast
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