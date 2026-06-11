Nemzeti Sportrádió

Elismerte a pontatlanságot az FIA: újratárgyalják Gasly monacói büntetéseit

H. L.H. L.
2026.06.11. 15:49
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A bokszutcai gyorshajtásért kapott büntetések alapjaiban határozták meg a monacói verseny képét (Fotó: AFP)
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F1 Monacói Nagydíj Formula–1 Pierre Gasly Alpine FIA FOM
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) felülvizsgálja Pierre Gasly bokszutcai gyorshajtásért kapott büntetéseit, melyek a francia pilóta dobogójába kerültek a múlt hétvégi F1-es Monacói Nagydíjon.

Mint ismert, az Alpine a Monacói Nagydíj versenye után felülvizsgálati kérelemmel fordult a Nemzetközi Automobil-szövetséghez (FIA) a bokszutcai gyorshajtásért kapott büntetések ügyében. Az enstone-i csapat ezzel azt kívánta elérni, hogy visszaszerezze Pierre Gasly dobogós helyezését: bár a francia harmadikként látta meg a kockás zászlót, a korábban rá kirótt, két 5 másodperces időbüntetése miatt csak a hetedik helyen rangsorolták. A pilóta megrendülten nyilatkozott a leintést követően, és sportolói pályafutása egyik legfájdalmasabb pillanataként írta le a visszasorolását. 

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A szövetség a Katalán Nagydíjat megelőző sajtónapra írta ki a tárgyalás időpontját, és első körben arról hozott döntést, hogy egyáltalán újranyitja-e az ügyet. Ehhez az Alpine-nak új, releváns és az ítélethozatal pillanatában még nem elérhető bizonyítékot kellett felmutatnia.

A csütörtöki videós konferencián az érintett felek mellett a csapatok többsége képviseltette magát. Az enstone-iak négy érvvel is előálltak, de már önmagában elegendőnek bizonyult a felülvizsgálati kérelem befogadásához, hogy a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak. A FOM szerdán osztotta meg az információt a szövetséggel, így a bizonyíték új, releváns és a döntéskor nem ismert volt, vagyis valamennyi kritériumot teljesített.

Az FIA ezt követően azt vizsgálja, a bizonyíték indokolja-e a büntetések törlését, ami azért különösen fontos kérdés, mert nem Gasly volt az egyetlen, aki pórul járt. A francia mellett további négy versenyző, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto és George Russell is időbüntetést kapott bokszutcai gyorshajtás miatt. Utóbbit ez különösen rosszul érintette: a Mercedes britje ugyanis azért kapott áthajtásos büntetést, mert nem töltötte le a második biztonsági autós szakasz alatt az időbüntetését, és végül a harmadik helyről egészen a tizenharmadik pozícióig esett vissza. 

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1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

F1 Monacói Nagydíj Formula–1 Pierre Gasly Alpine FIA FOM
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