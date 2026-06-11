Elismerte a pontatlanságot az FIA: újratárgyalják Gasly monacói büntetéseit
Mint ismert, az Alpine a Monacói Nagydíj versenye után felülvizsgálati kérelemmel fordult a Nemzetközi Automobil-szövetséghez (FIA) a bokszutcai gyorshajtásért kapott büntetések ügyében. Az enstone-i csapat ezzel azt kívánta elérni, hogy visszaszerezze Pierre Gasly dobogós helyezését: bár a francia harmadikként látta meg a kockás zászlót, a korábban rá kirótt, két 5 másodperces időbüntetése miatt csak a hetedik helyen rangsorolták. A pilóta megrendülten nyilatkozott a leintést követően, és sportolói pályafutása egyik legfájdalmasabb pillanataként írta le a visszasorolását.
A szövetség a Katalán Nagydíjat megelőző sajtónapra írta ki a tárgyalás időpontját, és első körben arról hozott döntést, hogy egyáltalán újranyitja-e az ügyet. Ehhez az Alpine-nak új, releváns és az ítélethozatal pillanatában még nem elérhető bizonyítékot kellett felmutatnia.
A csütörtöki videós konferencián az érintett felek mellett a csapatok többsége képviseltette magát. Az enstone-iak négy érvvel is előálltak, de már önmagában elegendőnek bizonyult a felülvizsgálati kérelem befogadásához, hogy a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak. A FOM szerdán osztotta meg az információt a szövetséggel, így a bizonyíték új, releváns és a döntéskor nem ismert volt, vagyis valamennyi kritériumot teljesített.
Az FIA ezt követően azt vizsgálja, a bizonyíték indokolja-e a büntetések törlését, ami azért különösen fontos kérdés, mert nem Gasly volt az egyetlen, aki pórul járt. A francia mellett további négy versenyző, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto és George Russell is időbüntetést kapott bokszutcai gyorshajtás miatt. Utóbbit ez különösen rosszul érintette: a Mercedes britje ugyanis azért kapott áthajtásos büntetést, mert nem töltötte le a második biztonsági autós szakasz alatt az időbüntetését, és végül a harmadik helyről egészen a tizenharmadik pozícióig esett vissza.
Cikkünket frissítjük...
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00