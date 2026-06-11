Elismerte a pontatlanságot az FIA: újratárgyalják Gasly monacói büntetéseit

A szövetség a Katalán Nagydíjat megelőző sajtónapra írta ki a tárgyalás időpontját, és első körben arról hozott döntést, hogy egyáltalán újranyitja-e az ügyet. Ehhez az Alpine-nak új, releváns és az ítélethozatal pillanatában még nem elérhető bizonyítékot kellett felmutatnia.

A csütörtöki videós konferencián az érintett felek mellett a csapatok többsége képviseltette magát. Az enstone-iak négy érvvel is előálltak, de már önmagában elegendőnek bizonyult a felülvizsgálati kérelem befogadásához, hogy a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak. A FOM szerdán osztotta meg az információt a szövetséggel, így a bizonyíték új, releváns és a döntéskor nem ismert volt, vagyis valamennyi kritériumot teljesített.

Az FIA ezt követően azt vizsgálja, a bizonyíték indokolja-e a büntetések törlését, ami azért különösen fontos kérdés, mert nem Gasly volt az egyetlen, aki pórul járt. A francia mellett további négy versenyző, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto és George Russell is időbüntetést kapott bokszutcai gyorshajtás miatt. Utóbbit ez különösen rosszul érintette: a Mercedes britje ugyanis azért kapott áthajtásos büntetést, mert nem töltötte le a második biztonsági autós szakasz alatt az időbüntetését, és végül a harmadik helyről egészen a tizenharmadik pozícióig esett vissza.

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