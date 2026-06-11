A Ferencváros 17 éves csatárral kötött szerződést

„A Ferencváros vezetése újabb bizonyítékát adta, hogy a klub utánpótlásából is vezet út az első csapatba. Június 10-én, szerdán aláírta első profi szerződését a 17 éves támadó, Czinege Zsombor” – jelentette be az FTC a klub honlapján, a fradi.hu-n.

A csatár 2022 óta játszik a Ferencváros utánpótlásában, és a 2025–2026-os idényben az FTC U19-es csapatában és az NB III-as második csapatban is szerepelt, utóbbiban kilenc mérkőzésen hat gólt szerzett.

„Bevallom, hogy izgultam az aláíráskor, hiszen ezt a mezt kézben fogni ezzel a címerrel, számomra nagyon különleges érzés. Hálás vagyok azért, amit eddig elértem, köszönöm a családomnak, az ügynökömnek és az egész Fradi családnak. Remélem, hogy a történet még csak most kezdődik. Felemelő érzés volt, hogy az előző idényben megkaphattam a bizalmat és már az FTC II-ben is szerepelhettem a felnőttek között, úgy érzem, hogy meg is tudtam hálálni ezt a bizalmat, ezt szeretném folytatni a jövőben is” – nyilatkozta a támadó a fradi.hu-nak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael), Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)