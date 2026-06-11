Nemzeti Sportrádió

Marokkói játékvezető fúj a németek első vb-meccsén

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.11. 15:52
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Dzsalal Dzsajed (Fotó: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta a június 14-i vb-csoportmérkőzések játékvezetői küldését.

Németország Curacao ellen Houstonban kezdi meg vb-szereplését. A mérkőzést a 39 éves Dzsalal Dzsajed vezeti, akinek ez az első vb-je, sőt marokkói játékvezető 2002 után fújhat újra a legrangosabb válogatott tornán. A 2019 óta FIFA-kerettag Dzsajed két Afrika-kupán vezetett már, 2025-ben a bronzmeccset is rábízták.

Hollandia Japán ellen mutatkozik be, ezt a meccset az észak-amerikai kontinens talán legjobb bírójának tartott Ismail Elfath kapja. A marokkói származású amerikai játékvezető a katari vb-döntőn tartalék bíró volt, ráadásul négy éve ő vezette Japánnak a Horvátország ellen tizenegyesekkel elbukott nyolcaddöntőjét.

Elfathhoz hasonlóan Michael Oliver is a második vb-jén vesz részt, ő az Elefántcsontpart–Ecuador meccsen mutatkozik be a tengerentúli tornán, míg a Svédország–Tunézia találkozón a vb-újonc argentin Yael Falcón fújja a sípot.

 

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