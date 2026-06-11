Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: így ejtik a nevüket a brazilok!

V. H. L.V. H. L.
2026.06.11. 16:01
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Fotó: Getty Images
Címkék
Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 foci vb 2026
Többé a kommentátoroknak és a szurkolóknak sem jelenthet gondot a brazil futballisták nevének kiejtése – Neymarék maguk mutatták be, hogyan kell!

A brazil labdarúgók nevének kiejtésébe világszerte sok kommentátornak beletört már a bicskája a közvetítések során. Most jött egy kis segítség: a selecao keretének mind a 26 tagjától hallhatjuk, hogyan mondják ki a saját nevüket – ennél autentikusabb forrásra aligha van szükség!

Correct pronunciation of the names of the Brazil national team players for the 2026 World Cup
by u/GAPPwerky in soccer

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország), 
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyonnais – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–MarokkóX–X
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–SkóciaX–X
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–MarokkóX–X
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–HaitiX–X
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X
A C-CSOPORT programja

 

 

 

Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 foci vb 2026
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