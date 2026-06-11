Vb 2026: így ejtik a nevüket a brazilok!

A brazil labdarúgók nevének kiejtésébe világszerte sok kommentátornak beletört már a bicskája a közvetítések során. Most jött egy kis segítség: a selecao keretének mind a 26 tagjától hallhatjuk, hogyan mondják ki a saját nevüket – ennél autentikusabb forrásra aligha van szükség!

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország),

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyonnais – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)