DVSC: megvan az egyezség a Feyenoorddal, érkezik az U-válogatott játékos – NS-infó

Az fr12.nl rotterdami szurkolói oldal arról írt a napokban, hogy a 21 éves bolgár kapus, Plamen Andrejev a féléves kölcsönszerződése lejárta után nem marad a Lech Poznannál. A lengyel klub nem él opciós lehetőségével, így a kapus visszatér a Feyenoordhoz, amely 2024-ben 1.2 millió euróért szerződtette a Levszki Szófiától, ugyanakkor várhatóan nem marad Rotterdamban, ugyanis bejelentkezett érte Magyarországról a DVSC. Miután a debreceniek új szakmai stábja Lengyelországból érkezett, így ismerhetik Andrejevet, igaz, a Lech Poznannál csak egy bajnokin védett a tavasszal.

A legfrissebb, Hollandiából származó értesüléseink szerint a DVSC meg is állapodott a Feyenoorddal a kapus ügyében, aki jövő héten már Debrecenben kezdheti el a nyári felkészülést. A DVSC-nek azért van szüksége új kapusra, mert az már eldőlt, hogy a télen az MTK-tól igazolt Demjén Patrik távozik a klubtól.

Andrejev korábban a Feyenoord első csapatában egy meccsen védett, két alkalommal pedig kölcsönadták, előbb a spanyol Santandernek, majd a Lechnek. A hollandiai szerződése előtt a Levszkiben 89 mérkőzésen védett, nagy tehetségként tartották számon Bulgáriában.

„Plamen Andrejev az egyik legtehetségesebb bolgár kapus – nyilatkozta a játékosról megkeresésünkre bolgár kollégánk, Teodor Boriszov. – Kiváló reflexei vannak, és a poszthoz szükséges fizikummal is rendelkezik. Bulgáriában a lábtechnikájával voltak gondjai, de úgy vélem, ezen a téren sokat fejlődhetett, mióta külföldre szerződött. Sajnos az utóbbi időben csak öt meccsen védett felnőttek között, de ezeken a mérkőzéseken is bemutatott nagy védéseket. Az előző idényben, az U21-es válogatott meccsekkel együtt is csak nyolc találkozón szerepelt, de Debrecenben bizonyítani tudja majd, hogy nem véletlenül szerződtették, nagy erőssége lehet a csapatnak.” „NAGY ERŐSSÉGE LEHET A DVSC-NEK” – BOLGÁR VÉLEMÉNY

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország)

Távozók: Demjén Patrik (lejár a szerződése), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)