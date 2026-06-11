Nemzeti Sportrádió

MTK: aláírásra várják a fél éve eladott kapust, Kenesei is visszatér – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.11. 10:16
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Demjén Patrik az új idényt már ismét az MTK-nál kezdheti meg (Fotó: Czinege Melinda)
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MTK DVSC Demjén Patrik magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint az MTK Budapest labdarúgócsapatánál a héten aláírásra várják a télen a DVSC-nek eladott kapust, Demjén Patrikot, és visszatér a klubhoz a tavaly Belgiumba kölcsönadott 19 éves támadó, Kenesei Noel.

 

Demjén Patrikot fél éve a DVSC kivásárolta a nyárig szóló szerződéséből az MTK-tól, de új klubjánál is csak nyárig írt alá. A héten pedig már újra a fővárosiaknál várják aláírásra a 28 éves, korábban többször válogatott kerettagságig jutó, szabadon igazolható kapust.

Információink szerint az MTK-nál az előző vezetőedző, Horváth Dávid nem Demjénben látta a hosszabb távú jövőt, ezért távozott a télen a kapus a fővárosiaktól Debrecenbe (a DVSC-ben három NB I-es meccsen védett a tavasszal). Közben azonban az MTK edzőt váltott és az új szakvezető, Pinezits Máté pedig támogatta Demjén újra szerződtetését, és úgy tudjuk, a napokban alá is írhat.

A DVSC pedig, ahogy arról beszámoltunk, egy bolgár kapust igazol a helyére, Plamen Andrejevet. Demjén érkezésével az is eldőlt, hogy a januárban az angol West Hamtől kölcsönkapott Hegyi Krisztián nem marad az MTK-nál.

A fővárosiakhoz fűződő hír még, hogy értesüléseink szerint eldőlt, visszatér az MTK-hoz a tavaly nyáron a belga Leuvennek kölcsönadott Kenesei Noel, akivel kapcsolatban a belga klub nem él opciós lehetőségével. A 19 éves U-válogatott támadó Belgiumban 15 bajnokin három gólt szerzett az élvonalbeli Leuven harmadosztályban szereplő U23-as csapatában. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Hinora Kristóf (Paksi FC), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid 
Kiszemeltek: Demjén Patrik (Debrecen), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)
Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

 

MTK DVSC Demjén Patrik magyar átigazolás
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