Nemzeti Sportrádió

Ötven országból érkeznek küldöttek az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésére

2026.06.11. 16:18
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Szpirosz Kapralosz (Fotó: Getty Images)
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Budapest Európai Olimpiai Bizottság közgyűlés
Ötven országból érkeznek küldöttek az Európai Olimpiai Bizottság (EOB) pénteki és szombati budapesti közgyűlésére.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közleményében jelezte, hogy ez lesz a szervezet 55. közgyűlése, közel háromszáz sportdiplomata – köztük Szpirosz Kapralosz elnök – érkezik a magyar fővárosba, és itt lesz Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke is, aki tisztségében először látogat Budapestre.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy összehozhatjuk nemzeti olimpiai bizottságainkat Budapesten, és hálásak vagyunk a Magyar Olimpiai Bizottságnak a szívélyes fogadtatásért” – fogalmazott Szpirosz Kapralosz.

A közgyűlés áttekinti az európai olimpiai mozgalom elmúlt egy esztendejét, beleértve a februári, milánói-cortinai téli olimpia kontinentális vonatkozásait. Tárgyalják a bizottságok munkáját, továbbá a jövő évi eseményeket, köztük a téli, brassói és a nyári, lignanói Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, valamint az isztambuli, 4. Európai Játékok programját, az előkészületek aktualitásait.

Az esti gálán hirdetik ki a legjobb fiatal európai sportolónak járó Piotr Nurowski-díj nyertesét és átadják a sportvezetőket megillető olimpiai Laurel-díjat is.

A magyar főváros EOB-kongresszusnak ezt megelőzően 2012 májusában adott otthont, alig három hónappal a londoni nyári olimpia előtt.

 

Budapest Európai Olimpiai Bizottság közgyűlés
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